به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی‌های جدید نیویورک تایمز/ سی‌نا نشان می‌ دهد که دموکرات‌ ها در ۵ ایالت که به طور سنتی در سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است، یک ماه قبل از انتخابات میان‌ دوره‌ ای، رقابت شدیدی دارند.

دموکرات‌ها در آلاسکا با ۷ امتیاز، در تگزاس با ۶ امتیاز و در اوهایو با ۳ امتیاز پیشتاز هستند.

کانزاس با تساوی روبروست و جمهوری‌خواهان در آیووا با یک امتیاز پیشتاز هستند.

این نظرسنجی‌ ها به نارضایتی از ترامپ، تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، قیمت بالای بنزین و هزینه زندگی به عنوان عوامل اصلی اشاره دارند.