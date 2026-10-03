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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

پیشتازی دموکرات‌ها در رقابت‌های سنا در ایالت‌های جمهوری‌خواه

پیشتازی دموکرات‌ها در رقابت‌های سنا در ایالت‌های جمهوری‌خواه

نظرسنجی‌های جدید نیویورک تایمز/سی‌نا، پیشتازی دموکرات‌ها در رقابت‌های سنا در ایالت‌های جمهوری‌خواه به دلیل، تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، قیمت بالای بنزین و هزینه زندگی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی‌های جدید نیویورک تایمز/ سی‌نا نشان می‌ دهد که دموکرات‌ ها در ۵ ایالت که به طور سنتی در سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است، یک ماه قبل از انتخابات میان‌ دوره‌ ای، رقابت شدیدی دارند.

دموکرات‌ها در آلاسکا با ۷ امتیاز، در تگزاس با ۶ امتیاز و در اوهایو با ۳ امتیاز پیشتاز هستند.

کانزاس با تساوی روبروست و جمهوری‌خواهان در آیووا با یک امتیاز پیشتاز هستند.

این نظرسنجی‌ ها به نارضایتی از ترامپ، تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، قیمت بالای بنزین و هزینه زندگی به عنوان عوامل اصلی اشاره دارند.

کد مطلب 6966702

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