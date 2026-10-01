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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

۸ مالخر اموال مسروقه در اهواز دستگیر شدند

۸ مالخر اموال مسروقه در اهواز دستگیر شدند

اهواز - سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری هشت نفر مالخر و کشف مقدار تقریبی ۱۸۰ گرم طلای مسروقه توسط اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای طرح دستگیری مالخران و در راستای پی‌جویی و پی‌گیری پرونده‌های سرقت، کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با تلاش‌های شبانه‌روزی هشت نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مغازه مالخران دستگیرشده، مقدار ۱۸۰ گرم طلاجات سرقتی کشف شد.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان اظهار کرد: متهمان در تحقیقات پلیس ابتدا منکر هرگونه خرید اموال مسروقه از سارقان شدند؛ لیکن با ارائه دلایل و مدارک، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و صراحتاً به بزه ارتکابی خرید طلای سرقتی اعتراف کردند.

سرهنگ کریمی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

کد مطلب 6964541

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    نظرات

    • محمد RO ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
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      خدا وکیلی باید دارشون زد

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