۸ مالخر اموال مسروقه در اهواز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای طرح دستگیری مالخران و در راستای پی‌جویی و پی‌گیری پرونده‌های سرقت، کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با تلاش‌های شبانه‌روزی هشت نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مغازه مالخران دستگیرشده، مقدار ۱۸۰ گرم طلاجات سرقتی کشف شد.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان اظهار کرد: متهمان در تحقیقات پلیس ابتدا منکر هرگونه خرید اموال مسروقه از سارقان شدند؛ لیکن با ارائه دلایل و مدارک، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و صراحتاً به بزه ارتکابی خرید طلای سرقتی اعتراف کردند.

سرهنگ کریمی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.