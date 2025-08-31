انهدام باند مالخران تلفن همراه در ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری و انهدام باند چهار نفره مالخران تلفن همراه مسروقه در سطح شهرستان ری و شهرستان‌های همجوار توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی، خبر داد و گفت: متهمان به بیش از ۳۰ فقره خرید تلفن همراه مسروقه اعتراف کردند.

وی اظهار کرد: در پی ادامه تحقیقات از سارقان حرفه‌ای تلفن همراه که در شهرستان ری اقدام به سرقت می‌نمودند کارآگاهان پلیس در ششم شهریور ماه امسال هویت و مشخصات مالخر تلفن‌های همراه را شناسایی کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مسیرهای مواصلاتی حضور احتمالی متهم، سرانجام در هفتم شهریور ماه مخفیگاه متهمان را در سطح شهرستان ری و شهرستان‌های همجوار شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ مافی با اشاره به دستگیری هر چهار متهم در عملیات‌های جداگانه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه آنان تعداد ۲۱ عدد تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف شد که به همراه متهمان به آن پلیس منتقل شده و مأموران تحقیقات تخصصی خود را جهت تکمیل پرونده آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهمان ۳۰ الی ۴۵ ساله سابقه دار به بزه انتسابی و خرید بیش از ۳۰ دستگاه تلفن همراه اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام و سپس روانه زندان شد.

این مقام انتظامی گفت: با اشاره به رویکرد جدید پلیس و حسب دستور سلسله مراتب پلیس ری با عزم جدی و راسخ با مالخران شدیداً حسب قانون برخورد می‌کند.

