به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند، در آیین الحاق ناوگان خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات، گفت: معاون اجرایی رئیس‌جمهور از حامیان جمعیت هلال‌احمر هستند. وقتی ما پیشنهادی را برای دولت یا کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌کنیم، اگر با حمایت‌های خوب ایشان مواجه نشویم، روند کار بسیار دشوار می‌شود. ایشان با حمایت‌های خود باعث پیشرفت و توسعه ناوگان هوایی، دریایی، زمینی و ناوگان‌های امدادی چه در حالت عادی و چه در حالت فوری شده‌اند.

وی افزود: امروز افتخار می‌کنیم که جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در میان یکی از بهترین جمعیت‌های ملی دنیا قرار دارد. استفاده از تجهیزات جدید، خودروهای جدید و امکانات جدید، باعث شده که ما در جنگ اخیر بتوانیم بیش از ۷۲۵۰ نفر را در حاشیه عملیات‌ها تحت پوشش قرار دهیم و امروز توان امدادی هلال‌احمر به‌گونه‌ای افزایش یافته که در بسیاری از حوادث، نیروهای امدادی در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه می‌رسند. ما سعی کردیم هر آنچه از تجربیات گذشته آموخته‌ایم را برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

کولیوند ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های رئیس جمهور و دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف، بیان کرد: همه دستگاه‌ها به‌ ویژه رئیس‌جمهور، پشتیبان هلال‌احمر هستند و دست آن را خالی نمی‌گذارند. امروز امدادگران ما با انتخاب مسیر درست، قهرمانانی هستند که خود را به میدان حادثه می‌رسانند، اما نباید بدون تجهیزات و پیشگیری وارد میدان شوند. مردم ما لیاقت بهترین‌ها را دارند و ما سعی کرده‌ایم بهترین‌ها را برای آن‌ها فراهم کنیم. این هماهنگی، مدیون حمایت‌های رئیس‌جمهور و اعضای دولت است. همچنین باید از مواضع خوب رئیس‌جمهور تشکر کرد که اقتدار، مردانگی، شرافت و فداکاری امدادگران را به گوش دنیا رساند. این موفقیت‌ها نتیجه حمایت‌های مردم عزیز و پشتوانه نظام است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور و سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) در بیروت، بیان کرد: مدتی پیش در لبنان، در جلسه‌ای با حضور رؤسای جمعیت‌های ملی منطقه، اقتدار و ایثار امدادگران را به گوش جهانیان رساندم. مگر می‌شود در زیر بار موشک، بمب و آتش دشمن، توانست ۷۲۵۰ نفر را امدادرسانی کرد، این کار تنها به غیرت و فداکاری امدادگران و همچنین به تجهیزات مناسب بستگی دارد. در جلسه‌ای که ریاست آن بر عهده من بود، در خصوص ایمنی امدادگران، نقش ایمنی را به خوبی برای دنیا تبیین کردم و اعلام کردم که هیچ امدادگری نباید تنها بماند.

وی در پایان گفت: امروز جمعیت هلال‌احمر حتی نسبت به ماه گذشته و سال‌های گذشته، با توسعه و پیشرفت بسیار متفاوتی روبرو است. ما ۶ میلیون داوطلب در کشور داریم که شما امدادگران، بخشی از این سرمایه گرانبها هستید.