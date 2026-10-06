به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش این پلیس در تأمین نظم و آرامش جامعه اظهار کرد: پلیس راهور در شرایط مختلف، از گرما و سرما تا بحران‌ها و حوادث، برای خدمت به مردم حضور دارد و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به مشاهدات خود از عملکرد پلیس در شرایط بحرانی افزود: در جریان حوادث و شرایطی که امنیت و آرامش وجود نداشت، حضور مردانه و شجاعانه پلیس، امنیت و آرامش را برای مردم ایجاد کرد.

تقدیر از عملکرد پلیس در جنگ ۱۲ روزه

کولیوند با اشاره به حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در اطراف مراکز درمانی و مجموعه‌های خدماتی، شاهد شرایط دشواری بودیم و در چنین وضعیتی پلیس همچنان برای حفظ جان مردم و برقراری نظم در میدان حضور داشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با قدردانی از خدمات پلیس راهور در حوادث و بلایای مختلف تصریح کرد: حماسه خدمت شما به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه قابل تقدیر است و باید از تک‌تک نیروهای پلیس که در این شرایط برای مردم خدمت کردند، تشکر کنیم.

وی ادامه داد: پاسداری از جان مردم و کاهش آسیب‌ها، بخشی از اقتدار پلیس است و پلیس راهور در کنار استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت هوشمند، اخلاق‌مداری و خدمت بی‌منت به مردم را نیز دنبال می‌کند.