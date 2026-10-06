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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

کولیوند: خدمت بی‌منت پلیس راهور شایسته تقدیر است

کولیوند: خدمت بی‌منت پلیس راهور شایسته تقدیر است

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: پلیس راهور در جنگ ۱۲ روزه با حضور شجاعانه در میدان، حماسه‌ای از خدمت و پاسداری از جان مردم را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش این پلیس در تأمین نظم و آرامش جامعه اظهار کرد: پلیس راهور در شرایط مختلف، از گرما و سرما تا بحران‌ها و حوادث، برای خدمت به مردم حضور دارد و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به مشاهدات خود از عملکرد پلیس در شرایط بحرانی افزود: در جریان حوادث و شرایطی که امنیت و آرامش وجود نداشت، حضور مردانه و شجاعانه پلیس، امنیت و آرامش را برای مردم ایجاد کرد.

تقدیر از عملکرد پلیس در جنگ ۱۲ روزه

کولیوند با اشاره به حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در اطراف مراکز درمانی و مجموعه‌های خدماتی، شاهد شرایط دشواری بودیم و در چنین وضعیتی پلیس همچنان برای حفظ جان مردم و برقراری نظم در میدان حضور داشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با قدردانی از خدمات پلیس راهور در حوادث و بلایای مختلف تصریح کرد: حماسه خدمت شما به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه قابل تقدیر است و باید از تک‌تک نیروهای پلیس که در این شرایط برای مردم خدمت کردند، تشکر کنیم.

وی ادامه داد: پاسداری از جان مردم و کاهش آسیب‌ها، بخشی از اقتدار پلیس است و پلیس راهور در کنار استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت هوشمند، اخلاق‌مداری و خدمت بی‌منت به مردم را نیز دنبال می‌کند.

کد مطلب 6969451
مهسا حيدری توچائی

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