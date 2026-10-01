نبض سلامت در گچساران تندتر شد؛ از تجهیز درمان تا تکمیل زنجیره خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین رضایی عصر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های حوزه سلامت در گچساران اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی چند پروژه مهم و بهره‌برداری از تجهیزات و بخش‌های تخصصی، نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در مسیر توسعه خدمات سلامت در این شهرستان است.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا افزود: مرکز جامع خدمات سلامت چهاربیشه با هدف پوشش جمعیتی بیش از ۵ هزار نفر، با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شد که با بهره‌برداری از آن، خدماتی نظیر پزشک، تیم سلامت، آزمایشگاه و داروخانه به صورت متمرکز ارائه خواهد شد.

رضایی ادامه داد: همچنین مرکز جامع خدمات سلامت باهنر با پوشش جمعیتی ۲۵ هزار نفر و با اعتبار اولیه ۱۸ میلیارد تومان وارد فاز اجرایی شده که نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه ایفا خواهد کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران از آغاز ساخت خانه بهداشت چهاربیشه نیز خبر داد و بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند دسترسی ساکنان مناطق کمتر برخوردار به خدمات اولیه سلامت را تسهیل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های بهره‌برداری‌شده اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه خدمات تخصصی، دستگاه «اوپی‌جی» (رادیوگرافی دهان و دندان) برای نخستین بار در این شهرستان راه‌اندازی شد که با اعتبار ۶ میلیارد تومان، نیاز مردم به خدمات رادیوگرافی دولتی را پاسخ می‌دهد.

رضایی همچنین از افتتاح بخش بستری ویژه (VIP) در بیمارستان بی‌بی‌حکیمه (س) خبر داد و تصریح کرد: این بخش برای نخستین بار در سطح استان و با اعتبار ۵ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و با فراهم کردن امکانات رفاهی و درمانی مناسب، به‌ویژه برای مادران باردار و کودکان، سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی را ارتقا داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در زمینه توسعه متوازن خدمات سلامت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام شده است.