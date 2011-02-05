افتتاح و کلنگ زنی243پروژه عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: از این تعداد 223پروژه با اعتبار 709میلیارد و 283میلیون ریال و اشتغالزایی 539 نفر در مناطق مختلف استان افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: 20پروژه با اعتبار 370میلیارد و 375میلیون ریال و اشتغالزایی 234نفر نیز کلنگ زنی می شود.

حیدری تصریح کرد: 76پروژه با اعتبار 443میلیارد و 845میلیون ریال و اشتغالزایی 238نفر در شهرستان بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی می شود که از این تعداد، 70 پروژه با اعتبار 393میلیارد و 445میلیون ریال و اشتغالزایی 126نفر افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: شش پروژه با اعتبار 50 میلیارد و 400میلیون ریال و اشتغال 112نفر نیز در این شهرستان کلنگ زنی خواهد شد.

وی گفت: 30 پروژه با اعتبار نزدیک به 100میلیارد ریال و اشتغال 34نفر در شهرستان کهگیلویه افتتاح و کلنگ زنی می شود که از این تعداد 29پروژه با اعتبار 85میلیارد ریال و اشتغال 14نفر افتتاح و یک پروژه با اعتبار 15میلیارد ریال و اشتغالزایی 20نفر کلنگ زنی می شود.

حیدری عنوان کرد: 41پروژه با اعتبار 314میلیارد ریال و اشتغال 80 نفر در شهرستان گچساران افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد که از این تعداد 35پروژه با اعتبار 71میلیارد ریال و اشتغال 45نفر افتتاح و شش پروژه با اعتبار 243میلیارد ریال و اشتغال 35نفر کلنگ زنی می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: 36پروژه با اعتبار 458میلیارد ریال و اشتغال 52نفر نیز در شهرستان دنا آماده افتتاح و کلنگ زنی است که 31 پروژه با اعتبار 78میلیارد ریال و اشتغال 42نفر به بهره برداری می رسد و پنج پروژه با اعتبار 380میلیارد ریال و اشتغال 10نفر کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: 31 پروژه با اعتبار 28 میلیارد ریال و اشتغال 41ن فر نیز امروز در شهرستان بهمئی افتتاح و کلنگ زنی شد.

حیدری گفت: 17پروژه با اعتبار 35میلیارد ریال و اشتغال 212نفر در شهرستان تازه تاسیس باشت افتتاح می شود و 13پروژه با اعتبار 34میلیارد ریال و اشتغال 65نفر نیز در شهرستان تازه تاسیس چرام افتتاح و کلنگ زنی می شود.

معاون عمرانی استاندار، آبرسانی روستاهای "دمچنار" و "علی کرمی سرچنار"، پارک تفریحی "تپه قلات"، راه "الهی آباد"، شهرک صنعتی خلیج فارس بهمئی، شهرک صنعتی "خان احمد" باشت، مدرسه راهنمایی باشت، دو دبیرستان شبانه روزی در گچساران، پل 9 متری "قلعه بنی"، آموزشگاه شبانه روزی دهدشت، دبیرستان شبانه روزی یاسوج، سالن ورزشی "سرفاریاب" و آبرسانی به تنگ "پیرزال" را برخی از پروژه های افتتاحی عنوان کرد.

حیدری، جاده یاسوج به سی سخت، اردوگاه تفریحی "برم الوان"، برق محله "لبنان" گچساران، گاز رسانی به روستاهای "ماهور باشت"،"کلاغ نشین"، "جهاد آباد"، "پاکو"، "آبگل" و "چهاربیشه سفلی"، سد خاکی "کوهبرد"، تامین آب کشاورزی "طسوج" و گاز رسانی به شهر "لوداب" را برخی از پروژه های کلنگ زنی عنوان کرد.