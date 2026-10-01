به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی عصر پنجشنبه در جریان برگزاری طرح ملی «بشری» در شهرستان کامیاران اظهار کرد: قرآن کریم جایگاه والایی در زندگی فردی و اجتماعی دارد و توجه به آموزه‌های قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت بنیان خانواده و ارتقای فرهنگ دینی در جامعه باشد.

وی با اشاره به نقش مربیان و معلمان قرآنی افزود: فعالان این حوزه مسئولیت مهمی در انتقال صحیح مفاهیم قرآن به نسل‌های مختلف بر عهده دارند و باید با بهره‌گیری از شیوه‌های آموزشی مناسب، مفاهیم قرآنی را به شکلی کاربردی و متناسب با نیازهای جامعه آموزش دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: توانمندسازی مربیان و معلمان قرآن یکی از ضرورت‌های توسعه فعالیت‌های قرآنی است و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه کمک کند.

دریایی با اشاره به اجرای طرح ملی «بشری» در کامیاران عنوان کرد: این طرح با حضور اساتید قرآن و عترت کشور و با مشارکت مربیان، معلمان قرآنی و علاقه‌مندان به تدریس قرآن در حال برگزاری است و فرصتی برای ارتقای دانش و مهارت فعالان این عرصه فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: استفاده از روش‌های نوین آموزشی، حمایت از مربیان و توسعه برنامه‌های قرآنی در شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا فعالیت‌های قرآنی با کیفیت و اثربخشی بیشتری در سطح استان دنبال شود.

طرح ملی «بشری» به مدت دو روز در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کامیاران برگزار می‌شود و ارتقای سطح آموزش‌های قرآنی و توانمندسازی مربیان و فعالان این حوزه را دنبال می‌کند.