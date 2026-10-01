به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر پنجشنبه در جشن ملی هفته گردشگری در بوشهر اظهار کرد: ایران امروز نیازمند زیست فرهنگی و مصرف فرهنگی است و تربیت انسان‌های بافضیلت، دغدغه‌مند و برخوردار از روحیه همدلی، نیازمند توجه جدی به فرهنگ است؛ در این میان موسیقی، هنر و ادبیات بخش جدایی‌ناپذیر حیات فرهنگی جامعه بوشهر محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به هویت تاریخی مردم جنوب افزود: بوشهر سرزمین نجیبان و نماد صداقت و متانت است و مردم این استان با تقدیم بیش از ۲ هزار شهید در دوران دفاع مقدس و شهدای متعدد در سایر مقاطع، سرمایه هویتی ارزشمندی برای ایران ایجاد کرده‌اند و همچنان نماد ایستادگی در برابر تجاوزگران هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تداوم روند توسعه گردشگری کشور تصریح کرد: چرخ توسعه گردشگری حتی در دشوارترین شرایط متوقف نشده است و تنها در هفته گردشگری امسال ۲۴۶ پروژه با حضور رئیس‌جمهور در ۲۷ استان کشور رونمایی شد و طی یک سال گذشته نیز حدود ۵۰۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است.

بوشهر در مسیر فعال‌سازی گردشگری جنوب

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت تغییر نقشه گردشگری کشور ادامه داد: وزارت میراث‌فرهنگی در تلاش است مسیر جدید گردشگری جنوب را به یکی از کانون‌های اصلی تقویم گردشگری کشور تبدیل کند؛ زیرا امروز نگاه جهانیان به ایران تغییر کرده و ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگ مقاومت در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان مورد توجه قرار گرفته است.

وی از سرمایه‌گذاران سراسر کشور برای مشارکت در طرح‌های گردشگری بوشهر دعوت کرد و گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری توسط استانداری آماده شده و دولت آمادگی دارد با رفع موانع و ارائه مجوزهای لازم، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت اقتصاد دریا در بوشهر خاطرنشان کرد: جنوب ایران یکی از جذاب‌ترین جغرافیای کشور است و دریا ظرفیت عظیمی برای توسعه دارد. بوشهر می‌تواند به قطب گردشگری دریایی ایران تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند توسعه سریع زیرساخت‌هایی مانند هتل‌ها و مجتمع‌های ساحلی است.

صالحی‌امیری بوشهر را فراتر از یک مقصد گردشگری و برخوردار از شناسنامه‌ای ۶ هزار ساله دانست و افزود: جوانان باید بدانند در چه جغرافیای تمدنی زندگی می‌کنند و با انجام پژوهش‌های علمی، رمز و رازهای این تمدن شناسایی و برای ثبت جهانی ظرفیت‌های شاخص استان اقدام شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی بوشهر بیان کرد: این استان می‌تواند به قطب صنایع‌دستی جنوب ایران تبدیل شود. امروز حدود ۶۷۰ هزار نفر در سراسر کشور در حوزه صنایع‌دستی فعالیت دارند که حدود ۸۰ درصد آنان زنان هستند و این بخش علاوه بر ارزش فرهنگی و هویتی، ظرفیت مهمی برای اشتغال و اقتصاد خانواده‌ها محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت تقویت بازار داخلی و خارجی صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: با طراحی مسیرهای صادراتی تلاش می‌کنیم امنیت فعالیت اقتصادی هنرمندان افزایش یابد و روند صادرات صنایع‌دستی کوتاه‌تر و کارآمدتر شود.

صالحی‌امیری با قدردانی از مردم و فعالان فرهنگی و گردشگری بوشهر گفت: باید موانع را از مسیر مردم و فعالان اقتصادی و فرهنگی برداریم و زمینه نقش‌آفرینی بیشتر آنان را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه آینده بوشهر نیازمند آمادگی برای حضور گردشگران و پژوهشگران از سراسر جهان است، افزود: مردم بوشهر و ایرانیان این استان در داخل و خارج از کشور می‌توانند با مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختن آینده استان نقش‌آفرین باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تأکید کرد: دولت و وزارت میراث‌فرهنگی در کنار مردم بوشهر خواهند بود تا این استان در جایگاهی متناسب با تاریخ، فرهنگ، تمدن، مقاومت و ظرفیت‌های گردشگری خود قرار گیرد.