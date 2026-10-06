۳۰۱۷ پروژه گردشگری در ۳۱ استان کشور در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با تشریح وضعیت گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی کشور در شرایط جنگی و تحریم، اظهار کرد: گردشگری ایران با وجود همه چالش‌های دو سال گذشته، یک جریان زنده و پویاست و مهم‌تر از آن، روند توسعه زیرساخت‌های این حوزه متوقف نشده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به افتتاح پروژه‌های متعدد گردشگری در ماه‌های اخیر افزود: در هفته دولت بیش از ۱۲۰ پروژه گردشگری در کشور افتتاح شد و در هفته گردشگری نیز با حضور رئیس‌جمهوری، ۲۴۶ پروژه در سراسر کشور به صورت برخط افتتاح شد و استانداران گزارش عملکرد استان‌های خود را ارائه کردند. این آمار یک پیام روشن دارد، اینکه سرمایه‌گذار در ایران مانده است، سرمایه خود را از کشور خارج نکرده و همچنان به آینده ایران و ظرفیت‌های این سرزمین باور دارد.

۳۰۱۷ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ همتی در حال ساخت است

صالحی‌امیری با بیان اینکه «روند توسعه در کشور، حتی در محیط بحران متوقف نشده است»، گفت: اکنون ۳۰۱۷ پروژه در ۳۱ استان کشور با سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۳۰۰ همت در حال ساخت است.

وی افزود: در دو سال اخیر بیش از سه میلیون مترمربع به فضای گردشگری و زیرساخت‌های این حوزه افزوده شده و تعداد تخت‌های اقامتی کشور به بیش از یک میلیون تخت رسیده است، همچنین حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی در کشور فعال هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به شرایط دشوار دو سال گذشته اظهار کرد: از آغاز دولت چهاردهم، کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه بوده است، از شهادت شهید هنیه در همان شب تحلیف رئیس‌جمهوری و تداوم تنش‌ها تا جنگ ۱۲روزه و دیگر حوادث و بحران‌های امنیتی، اما با وجود همه این شرایط، روند توسعه کشور متوقف نشد.

وی تاکید کرد: حوزه تخصصی ما یعنی گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست و امروز می‌توانیم با استناد به آمار و عملکردها بگوییم که زیرساخت‌های گردشگری کشور با وجود همه فشارها در مسیر توسعه قرار داشته است.

صالحی‌امیری با اشاره به تأثیر جنگ بر ورود گردشگران خارجی گفت: در فروردین‌ماه امسال میزان ورود گردشگران خارجی حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد، اما این روند در مردادماه به منفی سه درصد رسید و این تغییر، یک پیام مهم برای آینده گردشگری ایران دارد. این ارقام نشان می‌دهد گردشگران به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند و جریان گردشگری خارجی، علی‌رغم شرایط جنگی، دوباره در حال بازسازی و فعال شدن است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به استمرار ورود گردشگران از کشورهای همسایه بیان کرد: از عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز، همچنان ورودی گردشگر داریم، البته طبیعی است که حجم و الگوی ورود نسبت به شرایط پیش از جنگ تغییر کرده باشد.

او ادامه داد: در آستانه محدودیت‌های پروازی اخیر، تنها در رشت، براساس گزارش استاندار گیلان، ۴۲ پرواز در هفته حامل گردشگران خارجی بود و در خراسان رضوی نیز حجم قابل توجهی از پروازهای ورودی برقرار بود. امروز نیز از مرز بصره حدود ۱۵ هزار نفر وارد آبادان و خرمشهر شده‌اند و این جریان همچنان ادامه دارد.

تمرکز بر مرزهای زمینی برای حفظ بازار گردشگری عراق

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه گردشگران عراقی در بازار گردشگری ایران گفت: بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی ایران از عراق هستند و این موضوع ریشه در پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و همچنین ظرفیت‌های طبیعی و زیبایی‌شناختی ایران دارد. با توجه به محدودیت‌های هوایی، وزارت میراث‌فرهنگی بلافاصله سازوکارهای جایگزین را در دستور کار قرار داده و تمرکز جدی بر فعال‌سازی ظرفیت مرزهای زمینی با عراق گذاشته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: از خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی می‌توان ظرفیت ورود زمینی خانواده‌ها و گردشگران عراقی را فعال کرد و با توجه به لغو روادید، مانع اساسی در این مسیر وجود ندارد. در خصوص ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز فعال‌سازی مرزهای زمینی و توسعه مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

صالحی‌امیری با اشاره به دیدارهای اخیر خود با سرمایه‌گذاران بخش گردشگری گفت: اخیرا در همایش انبوه‌سازان کشور که حدود هزار نفر از سرمایه‌گذاران در آن حضور داشتند، با مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران گفت‌وگو کردم. آنچه مشاهده کردم، موجی از نشاط، اراده و جدیت برای ادامه سرمایه‌گذاری در کشور بود.

وی افزود: در این دیدارها، سرمایه‌گذارانی را دیدم که پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری پنج هزار تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در دست اجرا دارند و هیچ‌کدام این پرسش را مطرح نمی‌کردند که آیا در شرایط جنگ باید کار کنیم یا نه؛ بلکه اراده آنها ادامه کار و ساختن آینده ایران بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری در اصفهان گفت: یکی از هتل‌های پنج‌ستاره‌ای که اخیرا افتتاح شد، توسط یک سرمایه‌گذار ساخته شده که علاوه بر این پروژه، یک هتل دیگر نیز در دست ساخت دارد و همزمان صد مدرسه ساخته و تحویل داده است. اینها نشانه‌های یک جامعه زنده است، جامعه‌ای که با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن جریان دارد.

«تصویر واقعی ایران» هنوز به جهان معرفی نشده است

صالحی‌امیری یکی از مسائل راهبردی کشور را ضعف در روایتگری ظرفیت‌های ایران دانست و گفت: همچنان معتقدم نتوانسته‌ایم تصویر واقعی ایران را آن‌گونه که شایسته است به جهانیان معرفی کنیم، حتی نتوانسته‌ایم این تصویر واقعی و روایت زیبای ایران را به فرزندان خود در مدارس و دانشگاه‌ها منتقل کنیم. اگر می‌توانستیم تصویر واقعی ایران را به‌درستی روایت کنیم، امروز وضعیت گردشگری کشور متفاوت بود و در خیابان‌ها و شهرهای ایران انبوه گردشگران را مشاهده می‌کردیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت تمدنی ایران اظهار کرد: ایران کشوری با حدود یک میلیون اثر تاریخی شناخته‌شده، بیش از ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ده‌ها ظرفیت ثبت‌شده و در انتظار ثبت جهانی است. این آثار هرکدام بخشی از هویت و تمدن ایرانی هستند.

وی تاکید کرد: ایران باید خود را به‌عنوان یک قدرت تمدنی معرفی کند و می‌توانیم با اتکا به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور، از ایران به‌عنوان یک قدرت بالقوه تمدنی در جهان سخن بگوییم.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در روایت ایران گفت: دستگاه‌های مختلف هرکدام مأموریت مشخصی دارند؛ اما مأموریت ما در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صیانت از ایران و معرفی ظرفیت‌های این سرزمین است. این مأموریت با اقناع، اجماع‌سازی و همراه‌سازی آغاز می‌شود. باید دیگران را باورمند کنیم که ایران بزرگ است، دارای عمق تمدنی است و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن برای جهان جذابیت دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: امروز باید تولید انبوه محتوای ایران به زبان‌های مختلف را در فضای جهانی دنبال کنیم، زیرا اگر جهانیان با ظرفیت تمدنی ایران آشنا شوند، تصویر ایران در ذهن آنها تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در انتخاب مقصد گردشگری گفت: امروز بخش بزرگی از اطلاعات گردشگران برای انتخاب و شناخت مقاصد از طریق سیستم‌های هوشمند و تلفن همراه دریافت می‌شود، بنابراین باید با سرعت بیشتری ظرفیت‌های ایران را در شبکه‌های هوشمند جهانی عرضه کنیم.

گردشگری عرفانی؛ از خرقان و بسطام تا شمس و قونیه

صالحی‌امیری همچنین از طراحی یک مسیر جدید گردشگری با عنوان «ایران، آغاز هر داستان» خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که در این چارچوب تعریف کرده‌ایم، مسیر گردشگری عرفانی است.

وی افزود: این مسیر از شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی آغاز می‌شود، به سهرورد و شیخ اشراق می‌رسد و سپس در خوی به شمس تبریزی و از آنجا به قونیه و مولانا پیوند می‌خورد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان احداث شده و در تراز مجموعه‌های مهم عرفانی منطقه قرار دارد. مراسم افتتاح آن نیز با حضور نخبگان، ادیبان، شاعران و جمعی از سفرا و مهمانان خارجی برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما این پروژه را بخشی از احیای «نوار گردشگری عرفانی» ایران می‌دانیم، ظرفیتی که می‌تواند گردشگران علاقه‌مند به فرهنگ و عرفان را از نقاط مختلف جهان اسلام به ایران جذب کند.

ایران؛ ظرفیت کم‌نظیر جهانی در صنایع‌دستی

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی کشور گفت: امروز حدود ۶۷۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در کشور فعال هستند که حدود ۸۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند و در کنار این جامعه رسمی، ظرفیت بزرگی از زنان در خانه‌ها نیز به تولید صنایع‌دستی مشغول‌اند. این جامعه بزرگ هنری بیش از هر چیز به سه مؤلفه مواد اولیه، بازار داخلی و بازار خارجی نیاز دارد و دولت برای هر سه حوزه برنامه دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: برای تأمین مواد اولیه و تجهیز کارگاه‌ها، دولت تسهیلاتی در نظر گرفته و امسال بیش از ۱۲ همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای این حوزه پیش‌بینی شده است. در بازار داخلی نیز سیاست ما فعال‌سازی بازارچه‌های صنایع‌دستی است و شعار ما «هر شهرستان، یک بازارچه صنایع‌دستی» است تا تولیدکننده بتواند بدون واسطه محصول خود را عرضه و به فروش برساند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت ورود سازمان‌یافته صنایع‌دستی ایران به بازار جهانی گفت: صنایع‌دستی ایران نباید در گذشته متوقف بماند. صنایع‌دستی باید متناسب با خلاقیت، نوآوری و ذائقه نسل جدید تولید شود و در بازارهای جهانی جایگاه خود را پیدا کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از صادرات صنایع‌دستی گفت: امروز در زاهدان، بانوی کارآفرینی را داریم که حدود ۶۰۰ نفر را در کارگاه خود مشغول کرده و محصولاتی تولید می‌کنند که مستقیما به بازارهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه صادر می‌شود، حتی برخی از این محصولات با قیمت‌های چند هزار یورویی در بازارهای خارجی عرضه می‌شوند.

۳۰۰ گونه از ۴۰۰ گونه صنایع‌دستی شناخته‌شده جهان در ایران تولید می‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ایران از ظرفیت کم‌نظیری در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است، گفت: از حدود ۴۰۰ گونه صنایع‌دستی شناخته‌شده در جهان، حدود ۳۰۰ گونه در ایران تولید می‌شود؛ بنابراین ظرفیت تولید در کشور بسیار گسترده است و مسئله اصلی ما توسعه بازار و بازاریابی جهانی این محصولات است.

وی درباره فرش ایرانی نیز اظهار کرد: فرش ایران همچنان زنده است و در استان‌های مختلف کشور از قم تا تبریز، بافندگان در حال تولید هستند، اما تحریم‌ها و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، آسیب‌هایی به بازار فرش ایران وارد کرده است.

صالحی‌امیری افزود: صنایع‌دستی امروز به یک صنعت و یک منبع معیشت برای خانواده‌ها تبدیل شده و برخی آثار صنایع‌دستی امروز با ارزش‌های بسیار بالاتر از گذشته در بازار معامله می‌شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح آثار اقتصادی گردشگری گفت: گردشگر زمانی که وارد کشور می‌شود، ارزی از کشور خارج نمی‌کند، بلکه در داخل کشور هزینه می‌کند و به حرکت مجموعه‌ای از بخش‌های اقتصادی از جمله حمل‌ونقل، هتل، رستوران، صنایع‌دستی، خدمات و مراکز تفریحی کمک می‌کند.

وی افزود: اکنون حدود ۴۱۰ هزار اشتغال مستقیم در مراکز اقامتی کشور داریم و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار اشتغال نیز به‌صورت غیرمستقیم به گردشگری وابسته است. به همین دلیل گردشگری را باید «موتور توسعه» دانست؛ زیرا حرکت گردشگر، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال می‌کند.

وی با اشاره به آمار شهریورماه امسال گفت: در شهریورماه، سطح اشغال مراکز اقامتی در برخی استان‌ها به ارقام قابل توجهی رسید؛ از جمله در مازندران ۹۵ درصد، اردبیل ۹۳ درصد، آذربایجان شرقی ۹۰ درصد، قم ۸۰ درصد، خراسان‌رضوی ۸۰ درصد، فارس ۸۵ درصد و قزوین ۹۰ درصد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که با وجود جنگ و مشکلات اقتصادی، سفر از سبد هزینه خانوار ایرانی حذف نشده است، هرچند الگوی سفر تغییر کرده و بخشی از مردم از خانه اقوام، مراکز عمومی، دهکده‌های گردشگری، کمپ‌ها و دیگر شیوه‌های اقامت استفاده می‌کنند.

وی همچنین به رشد سفرهای طبیعت‌گردی، کمپر و سفرهای ماجراجویانه اشاره کرد و گفت: ذائقه جامعه، به‌ویژه نسل جوان، با سرعت در حال تغییر است و وزارت میراث‌فرهنگی باید زیرساخت‌های متناسب با این سبک جدید سفر را فراهم کند.

«هر روستا یک بوم‌گردی»؛ سیاست جدید برای حفظ زیست روستایی

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری روستایی گفت: یکی از سیاست‌های جدی وزارتخانه، ثبت و برجسته‌سازی ظرفیت روستاها و توسعه بوم‌گردی است. در حال حاضر بیش از سه هزار بوم‌گردی در بیش از سه هزار روستا فعال است و سیاست ما این است که «هر روستا یک بوم‌گردی» داشته باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: می‌خواهیم روستا را به محیطی جذاب برای زندگی، اشتغال و ماندگاری جمعیت تبدیل کنیم. تخلیه روستاها یک تهدید جدی است و باید با ایجاد جذابیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیست پایدار روستایی را تقویت کنیم.

صالحی‌امیری از تصویب مشوق‌های جدید برای فعالان گردشگری خبر داد و گفت: یکی از مشوق‌های مهم دولت این است که هتل‌ها بتوانند برخی اقلام مورد نیاز خود را با گمرک و عوارض صفر وارد کنند و امکان واردات خودروهای گردشگری با پلاک گردشگری نیز فراهم شده است. با همکاری فراجا، پلاک گردشگری رونمایی شده و این اقدام می‌تواند به سازماندهی، شفافیت و ارتقای امنیت حمل‌ونقل گردشگران کمک کند.

۱۴۹ اثر تاریخی در جریان جنگ آسیب دیدند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های واردشده به میراث‌فرهنگی در جریان جنگ گفت: در جریان حملات، ۱۴۹ اثر تاریخی در ۲۱ استان کشور آسیب دیدند که بیشترین آسیب در تهران و پس از آن در اصفهان و دیگر استان‌ها ثبت شد.

وی با تاکید بر اینکه حمله به میراث‌فرهنگی، به‌ویژه آثار ثبت‌شده جهانی، در چارچوب حقوق و قواعد بین‌المللی اقدامی محکوم و مغایر با اصول حفاظت از میراث بشری است، افزود: ما هشدارهای لازم را به سازمان‌های بین‌المللی ارائه کردیم و میزان خسارت‌ها نیز به‌صورت دقیق احصا شده است.

صالحی‌امیری ادامه داد: برخی سازمان‌های بین‌المللی این اقدامات را محکوم و برخی نیز با ملت ایران ابراز همدردی کردند، اما نباید انتظار داشته باشیم که حمایت خارجی بتواند خسارت‌های واردشده را جبران کند؛ بنابراین دولت ایران خود باید برای بازسازی و مرمت این آثار اقدام کند.

وی از شکل‌گیری ستاد بازسازی و انجام مطالعات کارشناسی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ خبر داد و گفت: دولت برای مرمت بناهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم به‌تدریج آغاز خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران، خیرین و فعالان اقتصادی خواست در قالب مسئولیت اجتماعی در مرمت این آثار مشارکت کنند.

وی گفت: از صاحبان سرمایه و صنایع دعوت می‌کنم که در قالب مسئولیت اجتماعی، یکی از ۱۴۹ اثر آسیب‌دیده را انتخاب و در مرمت آن مشارکت کنند. وزارت میراث‌فرهنگی آمادگی دارد مرمتگران درجه یک کشور را برای اجرای پروژه به کار گیرد و در محل اثر نیز نام مجموعه یا فردی که مسئولیت اجتماعی این اقدام را پذیرفته است، درج کند.

جریان توسعه تعطیل نشده است

صالحی‌امیری در جمع‌بندی سخنان خود با تاکید بر اینکه شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی نباید تصویر نادرستی از واقعیت جامعه ارائه دهد، گفت: ما مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم و مسائل معیشتی را انکار نمی‌کنیم و این مسائل جدی است، اما در کنار همه این مشکلات، باید واقعیت دیگری را نیز دید و آن اینکه جریان توسعه در کشور تعطیل نشده است.

وی افزود: امروز جامعه ایران نشان داده است که در برابر فشارهای مختلف، از فشار نظامی و سیاسی تا فشار اقتصادی، دارای ظرفیت بالای تاب‌آوری است و همین واقعیت باید در روایت ایران به جهان منتقل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت تقویت تصویر ایران در ذهن نسل جدید و افکار عمومی جهان تصریح کرد: ما باید ایران را در ذهن فرزندان خود و در فضای بین‌المللی، آن‌گونه که واقعا هست، تصویر کنیم، کشوری با یک تاریخ عمیق، تمدن ریشه‌دار، میراث‌فرهنگی کم‌نظیر و مردمی که در طول تاریخ، هویت خود را حفظ کرده‌اند.

صالحی‌امیری در پایان گفت: مردم سرمایه اصلی کشور هستند و دولت، رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری با همه ظرفیت در تلاش‌اند تا مردم درد و سختی کمتری تحمل کنند و برای کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی، حتی یک دقیقه از تلاش خود را متوقف نخواهند کرد.