  1. سیاست
  2. دولت
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

پیام تسلیت پزشکیان به وزیر امور خارجه

پیام تسلیت پزشکیان به وزیر امور خارجه

رئیس جمهور در پیامی درگذشت خواهر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت خواهر سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه، برای آن بانوی مومنه رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان معزز صبر، آرامش و تسلی خاطر مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر عراقچی

وزیر محترم امور خارجه

درگذشت همشیره مکرمه‌تان، مرحومه بدرالسادات عراقچی را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بستگان آن مرحومه صمیمانه تسلیت می‌گویم و با ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با صالحان و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، صبر، آرامش و تسلی خاطر مسئلت دارم.

کد مطلب 6964839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها