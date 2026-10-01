وزیر جهاد کشاورزی با تولیت مسجد مقدس جمکران دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه بعدازظهر پنجشنبه در ادامه برنامهرهای سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در مسجد مقدس جمکران با حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران دیدار و گفت‌وگو کرد.



وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت بخش کشاورزی در حوزه تأمین منابع و کالاهای اساسی ارائه کرد و گفت: در طول جنگ تحمیلی تمام تلاش مجموعه جهاد کشاورزی برای تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته شد.



وی افزود: با وجود شرایط جنگی، رشد تولیدات در بخش کشاورزی مثبت بوده و تلاش‌ها برای استمرار تولید و تأمین نیازهای اساسی کشور ادامه دارد.



حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران نیز در این دیدار از تلاشگران عرصه کشاورزی تقدیر کرد و بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأکید داشت.



وی همچنین بر اهمیت نظارت و کنترل بازار و استمرار اقدامات برای تأمین و عرضه مناسب کالاهای اساسی تأکید کرد.