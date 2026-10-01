۳۹ خرده فروش و معتاد متجاهر در شهرستان رودان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود علی بخشی، در تشریح این خبر گفت : در ادامه اجرای طرح های ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی ،طرح ضربتی آرامش در شهر با هدف جمع آوری معتادان پرخطر به مدت ۲۴ ساعت در سطح شهرستان رودان اجرا شد.

وی افزود : در اجرای این طرح ضربتی که در مناطق و محلات مختلف و جرم خیز شهرستان اجرا شد مجموعا تعداد ۱۶ نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر و ۲۳ معتاد متجاهر ، بلامکان و کارتن خواب که موجب سلب آسایش عموم و گاها مرتکب سرقت می شدند دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و معتادان جهت بهبود وضعیت و همچنین ترک اعتیاد به کمپ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان با اشاره به اینکه اجرای این طرح مورد استقبال و رضایت شهروندان قرار گرفته و مراتب تقدیر آنان از پلیس را به همراه داشت با هدف برخورد مقتدرانه با توزیع کنندگان و افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدرمی کنند از عموم مردم فهیم و قدرشناس این شهرستان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام گردد.