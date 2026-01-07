دستگیری بیش از ۵۰ خرده فروش و معتاد متجاهر در حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری در تشریح این خبر گفت: در ادامه اجرای طرح‌های ارتقا امنیت عمومی و اجتماعی، طرح ضربتی آرامش در شهر با هدف جمع آوری معتادان پرخطر به مدت ۴۸ ساعت در سطح شهرستان حاجی آباد اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی که در مناطق و محلات مختلف و جرم خیز شهرستان اجرا شد مجموعاً تعداد ۲۰ خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر و ۳۵ معتاد متجاهر، بلامکان و کارتن خواب که موجب سلب آسایش عموم و گاهاً مرتکب سرقت می‌شدند دستگیر و متهمان با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و معتادان جهت بهبود وضعیت و همچنین ترک اعتیاد به کمپ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد با اشاره به اینکه اجرای این طرح مورد استقبال و رضایت شهروندان قرار گرفته و مراتب تقدیر آنان از پلیس را به همراه داشت با هدف برخورد مقتدرانه با توزیع کنندگان و افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می‌کنند از عموم مردم فهیم و قدرشناس این شهرستان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام گردد.