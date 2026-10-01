به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی اندراتی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا، با طرح مطالبات زیرساختی شهرستان، بر توجه ویژه به شهرداری نکا، تکمیل طرح‌های روستایی و تعیین تکلیف زیرساخت‌های محور نکا ـ نیروگاه تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری نکا باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و متناسب با نیازهای شهرستان، برای ارتقای خدمات و زیرساخت‌های شهری تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار روستاپایه نکا افزود: بخش قابل توجهی از ظرفیت شهرستان در روستاها قرار دارد و نکا شهرستانی متکی بر روستاهاست؛ از این رو، مسائل و نیازهای مناطق روستایی باید در کنار مطالبات شهری با جدیت دنبال شود.

شریعتی اندراتی در ادامه به محور نکا ـ نیروگاه اشاره کرد و گفت: این مسیر در گذشته از جاده نیروگاه عبور می‌کرد و برای ارتقای ایمنی آن اقداماتی انجام شده است، اما برخی زیرساخت‌های این محور همچنان نیازمند تکمیل است.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل روشنایی این محور تصریح کرد: ایمنی مسیر تا حد امکان تأمین شده و اکنون باید روشنایی جاده به‌صورت کامل اجرا شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای روشنایی محور نکا ـ بندر امیرآباد باید اختصاص یابد تا این بخش از زیرساخت مسیر نیز تعیین تکلیف و اجرا شود.

شریعتی اندراتی همچنین به وضعیت طرح‌های عمرانی روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: در ۳۲ روستا عملیات زیرسازی انجام شده است و لازم است این طرح‌ها با پیگیری جدی وارد مراحل بعدی شوند و به سرانجام برسند.

وی تأکید کرد: انجام زیرسازی نباید پایان عملیات عمرانی تلقی شود؛ بلکه پروژه‌ها باید تا تکمیل مراحل اجرایی و رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شوند تا اقدامات انجام‌شده به بهره‌مندی مردم منجر شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توسعه نکا نیازمند نگاه همزمان به شهر، روستا و محورهای ارتباطی است و تقویت شهرداری و زیرساخت‌های شهری، توجه به روستاها و تکمیل مسیرهای ارتباطی باید در کنار یکدیگر دنبال شود.