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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی ضروری است

تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی ضروری است

نکا - نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی، بر توجه همزمان به زیرساخت‌های شهری و روستایی نکا تأکید کرد و خواستار تقویت شهرداری، تکمیل طرح‌های روستایی و تعیین تکلیف زیرساخت‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی اندراتی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا، با طرح مطالبات زیرساختی شهرستان، بر توجه ویژه به شهرداری نکا، تکمیل طرح‌های روستایی و تعیین تکلیف زیرساخت‌های محور نکا ـ نیروگاه تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری نکا باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و متناسب با نیازهای شهرستان، برای ارتقای خدمات و زیرساخت‌های شهری تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار روستاپایه نکا افزود: بخش قابل توجهی از ظرفیت شهرستان در روستاها قرار دارد و نکا شهرستانی متکی بر روستاهاست؛ از این رو، مسائل و نیازهای مناطق روستایی باید در کنار مطالبات شهری با جدیت دنبال شود.

شریعتی اندراتی در ادامه به محور نکا ـ نیروگاه اشاره کرد و گفت: این مسیر در گذشته از جاده نیروگاه عبور می‌کرد و برای ارتقای ایمنی آن اقداماتی انجام شده است، اما برخی زیرساخت‌های این محور همچنان نیازمند تکمیل است.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل روشنایی این محور تصریح کرد: ایمنی مسیر تا حد امکان تأمین شده و اکنون باید روشنایی جاده به‌صورت کامل اجرا شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای روشنایی محور نکا ـ بندر امیرآباد باید اختصاص یابد تا این بخش از زیرساخت مسیر نیز تعیین تکلیف و اجرا شود.

شریعتی اندراتی همچنین به وضعیت طرح‌های عمرانی روستاهای شهرستان اشاره کرد و گفت: در ۳۲ روستا عملیات زیرسازی انجام شده است و لازم است این طرح‌ها با پیگیری جدی وارد مراحل بعدی شوند و به سرانجام برسند.

وی تأکید کرد: انجام زیرسازی نباید پایان عملیات عمرانی تلقی شود؛ بلکه پروژه‌ها باید تا تکمیل مراحل اجرایی و رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شوند تا اقدامات انجام‌شده به بهره‌مندی مردم منجر شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توسعه نکا نیازمند نگاه همزمان به شهر، روستا و محورهای ارتباطی است و تقویت شهرداری و زیرساخت‌های شهری، توجه به روستاها و تکمیل مسیرهای ارتباطی باید در کنار یکدیگر دنبال شود.

کد مطلب 6964877

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