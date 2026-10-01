به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری پنجشنبه شب در آیین افتتاح این مجموعه اظهار کرد: گردشگری از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی است و حضور هر گردشگر می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی متعددی را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری دریایی در بوشهر افزود: توسعه گردشگری دریایی در بوشهر نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی همچون اسکله، اقامتگاه، رستوران و امکانات لازم برای استقرار قایق‌ها و کشتی‌های گردشگری است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: گردشگران با استفاده از خدمات حمل‌ونقل، خرید سوغات و بهره‌گیری از امکانات اقامتی و رفاهی، به رونق اقتصادی شهرها کمک می‌کنند و توسعه فضاهای گردشگری باید با جدیت دنبال شود.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان بوشهر در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: موسیقی، هنر، صنایع‌دستی، غذاهای محلی و ساحل بوشهر از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ساحل و دریا در بوشهر اظهار کرد: بوشهر باید از ظرفیت ساحل و دریا برای توسعه گردشگری استفاده کند و ایجاد اسکله، استقرار قایق‌ها و کشتی‌های کروز و فراهم کردن امکان سفر دریایی به کشورهای همسایه می‌تواند به رونق این بخش کمک کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مجموعه‌های گردشگری ساحلی که در کنار معماری و غذاهای سنتی بوشهر شکل می‌گیرند، می‌توانند بخشی از ظرفیت فرهنگی و طبیعی استان را در قالب خدمات گردشگری به گردشگران معرفی کنند.

صالحی‌امیری تأکید کرد: ایجاد مجموعه‌های یکپارچه شامل هتل، اقامتگاه، رستوران، اسکله و امکانات دریایی می‌تواند زمینه تبدیل بوشهر به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را فراهم کند.

یک مجموعه گردشگری ساحلی ـ دریایی در بوشهر با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال، زیربنای بیش از ۵۵۰ مترمربع و اشتغال مستقیم ۱۵ نفر، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار بوشهر به بهره‌برداری رسید.