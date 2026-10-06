خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کافی است از شمال تا جنوب استان بوشهر حرکت کنید تا در بخش قابل توجهی از مسیر، دریا همچنان همراه شما باشد؛ از دیلم و گناوه و بندر ریگ گرفته تا بوشهر، تنگستان، دشتی، دیر، کنگان و عسلویه، شهرها و روستاهایی را می‌بینید که زندگی مردم آنها با خلیج فارس گره خورده است.

دریا در بوشهر فقط یک پدیده طبیعی نیست؛ بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی این استان است و اکنون می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه گردشگری آن تبدیل شود.

بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی و ساحل، ظرفیتی است که کمتر استانی در کشور از آن برخوردار است. این سواحل در نقاط مختلف استان ویژگی‌های متفاوتی دارند؛ برخی آرام و مناسب تفریح خانوادگی هستند، برخی چشم‌اندازهای طبیعی چشم‌نوازی دارند و برخی در مجاورت بنادر تاریخی و مناطق فرهنگی قرار گرفته‌اند.

همین تنوع می‌تواند امکان طراحی بسته‌های مختلف گردشگری را فراهم کند؛ از گردشگری خانوادگی و طبیعت‌گردی گرفته تا گردشگری دریایی، تفریحات آبی، گردشگری فرهنگی و حتی گردشگری ماجراجویانه.

در بسیاری از نقاط استان، گردشگر می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه، دریا، ساحل، بافت تاریخی، بازار محلی، غذاهای دریایی و جلوه‌هایی از فرهنگ بومی جنوب را در کنار یکدیگر تجربه کند.

این ترکیب، مزیتی مهم برای بوشهر است؛ زیرا گردشگر صرفاً برای دیدن دریا به استان سفر نمی‌کند، بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از تجربه‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی را در یک سفر به دست آورد.

از سوی دیگر، شرایط آب‌وهوایی بوشهر یک مزیت مهم برای توسعه گردشگری در نیمه دوم سال محسوب می‌شود. در فصل پاییز و زمستان که بسیاری از نقاط کشور سرد می‌شوند، سواحل بوشهر می‌توانند میزبان گردشگرانی باشند که به دنبال هوای معتدل، آفتاب، دریا و فضای باز هستند. این فرصت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز ادامه دارد و می‌تواند به افزایش مدت زمان فصل گردشگری استان کمک کند.

اگر برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده از این ظرفیت انجام شود، بوشهر می‌تواند از یک مقصد گردشگری چندروزه در ایام خاص سال، به مقصدی با جریان مستمر گردشگر در بخش قابل توجهی از سال تبدیل شود.

تحقق چنین هدفی البته به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت اقامتی، ایجاد امکانات تفریحی، تبلیغات حرفه‌ای و طراحی محصولات گردشگری متنوع نیاز دارد.

ساحل بوشهر؛ گوهری گرانبها برای گردشگری

کارشناس حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ساحلی استان بوشهر اظهار کرد: ساحل و دریای بوشهر گوهری گرانبها برای توسعه گردشگری است که هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیت آن مورد استفاده قرار نگرفته است.

قاسم احمدی افزود: دریا زمانی می‌تواند به یک محصول گردشگری تبدیل شود که مجموعه‌ای از خدمات در کنار آن شکل بگیرد و گردشگر بتواند علاوه بر تماشای ساحل، تجربه‌های متنوعی داشته باشد.

وی ایجاد رستوران‌های دریایی و ساحلی را یکی از ظرفیت‌های مهم دانست و گفت: گردشگری غذا می‌تواند در کنار گردشگری دریایی توسعه پیدا کند و غذاهای دریایی و خوراک‌های سنتی بوشهر ظرفیت تبدیل شدن به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری استان را دارند.

احمدی ادامه داد: ایجاد تورهای گردشگری دریایی، توسعه ورزش‌ها و تفریحات آبی، راه‌اندازی اسکله‌های گردشگری و ایجاد اقامتگاه‌های ساحلی می‌تواند جذابیت سواحل بوشهر را افزایش دهد.

این کارشناس حوزه گردشگری با اشاره به ظرفیت ایجاد اقامتگاه‌ها و مجموعه‌های گردشگری در مجاورت دریا گفت: حتی می‌توان با استفاده از الگوهای جدید، مجموعه‌های اقامتی و تفریحی در دل دریا ایجاد کرد تا گردشگران تجربه متفاوتی از اقامت در بوشهر داشته باشند.

وی کشتی‌های گردشگری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان دانست و افزود: بوشهر به واسطه موقعیت بندری خود می‌تواند میزبان کشتی‌های گردشگری باشد و از این طریق تورهای دریایی میان بنادر مختلف را توسعه دهد.

احمدی گفت: ارتباط گردشگری بوشهر با دیگر شهرهای بندری ایران و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌تواند زمینه شکل‌گیری مسیرهای جدید گردشگری را فراهم کند و در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم، حتی امکان اتصال بوشهر به شبکه گسترده‌تری از گردشگری دریایی منطقه وجود خواهد داشت.

وی تأکید کرد: برای تحقق این ظرفیت‌ها باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل شود و زیرساخت‌های لازم در سواحل ایجاد شود؛ چراکه توسعه گردشگری دریایی می‌تواند علاوه بر جذب مسافر، به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد جوامع محلی و رونق اقتصادی استان منجر شود.

۹۰۰ کیلومتر ساحل در انتظار سرمایه‌گذاری

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان برای توسعه گردشگری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری استان بوشهر، دریا و ساحل است و بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ساحل، یک فرصت مهم برای توسعه این بخش محسوب می‌شود.

ارسلان زارع افزود: باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استان استفاده کرد و در همین راستا حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: استان بوشهر از حضور بخش خصوصی در حوزه گردشگری استقبال می‌کند و تلاش خواهد شد همکاری‌های لازم برای صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران انجام شود.

استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت تسهیلاتی برای توسعه این بخش تصریح کرد: در زمینه اعطای تسهیلات نیز همکاری‌های لازم با سرمایه‌گذاران انجام خواهد شد تا طرح‌های گردشگری به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

زارع با تأکید بر ظرفیت گردشگری ساحلی و دریایی گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر توسعه گردشگری می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد مردم استان شود.

ورود سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری دریایی می‌تواند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال کند. ایجاد مراکز تفریحی، رستوران‌ها، اقامتگاه‌ها، اسکله‌های گردشگری، خدمات حمل‌ونقل دریایی و تورهای گردشگری، هر کدام زنجیره‌ای از مشاغل مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد می‌کنند و بخشی از درآمد گردشگری نیز می‌تواند در جوامع محلی باقی بماند.

توسعه اقامتگاه‌ها؛ حلقه مهم زنجیره گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف گردشگری اظهار کرد: طی سال‌های اخیر طرح‌ها و پروژه‌های مهمی در حوزه گردشگری استان اجرا شده و بخشی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری نیز در دست اجرا است.

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از کمبودهای مهم استان در سال‌های گذشته، زیرساخت‌های اقامتی بوده که برای رفع این مشکل پروژه‌های متعددی اجرا شده است.

وی ادامه داد: تکمیل پروژه‌های اقامتی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر گردشگران را در استان فراهم کند، زیرا یکی از الزامات توسعه گردشگری، افزایش ظرفیت پذیرش و اقامت مسافران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به ظرفیت ساحل و دریا گفت: حمایت‌های لازم از فعالیت‌های گردشگری در ساحل و دریا انجام می‌شود و این بخش می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان تبدیل شود.

وی افزود: گردشگری دریایی علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، با توجه به سواحل گسترده کشور می‌تواند در جذب گردشگران خارجی و ارزآوری نیز نقش داشته باشد.

توسعه زیرساخت اقامتی در نزدیکی ساحل می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره باشد. گردشگری که برای تجربه دریا و ساحل به بوشهر سفر می‌کند، نیازمند دسترسی آسان به محل اقامت، خدمات غذایی، تفریحات و سایر امکانات است. هرچه این خدمات به شکل منسجم‌تری ارائه شود، مدت اقامت گردشگر نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به معنای افزایش میزان هزینه‌کرد گردشگران در استان است.

گردشگری دریایی؛ فرصتی برای رونق اقتصاد بوشهر

توسعه گردشگری در استان بوشهر نباید تنها به ساخت چند مجموعه ساحلی یا ایجاد چند مرکز تفریحی محدود شود. آنچه می‌تواند این بخش را به یک صنعت واقعی تبدیل کند، شکل‌گیری یک زنجیره کامل از خدمات و فعالیت‌های مرتبط است.

از حمل‌ونقل و اقامت گرفته تا رستوران، صنایع دستی، فروش محصولات بومی، تورهای گردشگری، تفریحات دریایی، خدمات ساحلی و رویدادهای فرهنگی، همه می‌توانند بخشی از این زنجیره باشند. در چنین شرایطی گردشگری نه‌تنها برای فعالان مستقیم این حوزه بلکه برای طیف گسترده‌ای از مردم محلی اشتغال ایجاد می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه گردشگری دریایی، توزیع درآمد در مناطق مختلف استان است. بسیاری از سواحل استان در نزدیکی شهرها و روستاهایی قرار دارند که ظرفیت‌های اقتصادی آنها محدود است و ورود گردشگر می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای کوچک و محلی کمک کند.

از سوی دیگر، توسعه گردشگری دریایی باید با حفاظت از محیط زیست همراه باشد. سواحل و اکوسیستم‌های دریایی سرمایه‌های طبیعی استان هستند و هرگونه توسعه بدون توجه به ظرفیت محیط زیست می‌تواند در بلندمدت به همان جاذبه‌ای آسیب بزند که قرار است موتور گردشگری باشد. بنابراین توسعه گردشگری باید بر پایه اصول پایداری، مدیریت پسماند، حفاظت از زیست‌بوم دریایی و رعایت حریم‌های قانونی انجام شود.



دولت و بخش خصوصی در یک مسیر

توسعه گردشگری ساحلی و دریایی بوشهر بدون همکاری دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. دولت باید زیرساخت‌های عمومی را فراهم کند، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کند، دسترسی سرمایه‌گذاران به تسهیلات را فراهم آورد و زمینه حضور بخش خصوصی را در مناطق مختلف استان مهیا سازد.

در مقابل، بخش خصوصی نیز باید با سرمایه، فناوری و ایده‌های جدید وارد میدان شود و از الگوهای سنتی فاصله بگیرد. گردشگر امروز تنها به دنبال یک ساحل زیبا نیست؛ او تجربه می‌خواهد، تفریح می‌خواهد، اقامت متفاوت می‌خواهد، غذای باکیفیت، خدمات مناسب و امکان انتخاب میان محصولات گردشگری مختلف را طلب می‌کند.

بوشهر ظرفیت آن را دارد که از طریق توسعه گردشگری دریایی با دیگر شهرهای بندری ایران ارتباط پیدا کند و حتی به بازار گردشگری کشورهای منطقه متصل شود. نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی استان، در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و خدمات گردشگری، می‌تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را نیز تقویت کند.

در نهایت، بیش از ۹۰۰ کیلومتر ساحل برای بوشهر فقط یک عدد نیست؛ یک سرمایه طبیعی، اقتصادی و فرهنگی است که از دیلم تا عسلویه امتداد یافته و در کنار خود ده‌ها فرصت برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کرده است.

اگر این ظرفیت با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت مناسب، حفاظت محیط زیست و مشارکت جوامع محلی همراه شود، دریا می‌تواند از یک مرز طبیعی به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد بوشهر تبدیل شود؛ موتوری که علاوه بر رونق گردشگری، صنایع دستی، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران‌ها، اقامتگاه‌ها و کسب‌وکارهای محلی را نیز به حرکت درمی‌آورد و سهم استان بوشهر را از بازار گردشگری داخلی و خارجی افزایش می‌دهد.