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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۰

۲۱۵ امین تجمع شبانه مردم ارومیه در تجدید بیعت با آرمان های انقلاب

۲۱۵ امین تجمع شبانه مردم ارومیه در تجدید بیعت با آرمان های انقلاب

ارومیه - مردم ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب، در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6964992

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