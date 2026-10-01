https://mehrnews.com/x3dcSJ ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۰ کد مطلب 6964992 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۰ ۲۱۵ امین تجمع شبانه مردم ارومیه در تجدید بیعت با آرمان های انقلاب ارومیه - مردم ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب، در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6964992 کپی شد مطالب مرتبط دویست و پانزدهمین شب حضور زنجانی ها در میدان شب های مقاومت ملی در سلماس به موج ۲۱۵ رسید «شبهای اقتدار ایران» به دویستوپانزدهمین اجتماع در تبریز رسید خواجهلو: مردم سنندج در میدان ایستادگی و حمایت از وطن حضور دارند برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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