https://mehrnews.com/x3dcSK ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۷ کد مطلب 6964993 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۷ شب های مقاومت ملی در سلماس به موج ۲۱۵ رسید ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی در دویست و پانزدهم موج در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6964993 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۵ امین تجمع شبانه مردم ارومیه در تجدید بیعت با آرمان های انقلاب دویست و پانزدهمین شب حضور زنجانی ها در میدان حضور دشمنشکن خرمآبادیها در سنگر خیابان برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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