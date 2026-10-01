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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۷

شب های مقاومت ملی در سلماس به موج ۲۱۵ رسید

شب های مقاومت ملی در سلماس به موج ۲۱۵ رسید

ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی در دویست و پانزدهم موج در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6964993

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