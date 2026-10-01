هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مرغ غیربهداشتی در قم معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی اظهار کرد: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم در جریان بازرسی از یک کارگاه غیرمجاز قطعه‌بندی، یک محموله یک‌هزار و ۷۰۰ کیلوگرمی مرغ فاقد هویت، برچسب و مشخصات بهداشتی را کشف و توقیف کردند.



مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم افزود: پس از نمونه‌برداری از این محموله و انجام آزمایش‌های میکروبی، غیرقابل مصرف بودن آن برای انسان تأیید شد.



وی ادامه داد: پس از اخذ دستور قضایی، محموله کشف‌شده با رعایت ضوابط و اصول بهداشتی معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.



حسینی با تأکید بر ضرورت نظارت بر فرآورده‌های خام دامی بیان کرد: فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان و امنیت غذایی جامعه را با خطر مواجه کند.



وی از شهروندان خواست هنگام خرید مرغ و فرآورده‌های خام دامی، محصولات دارای مشخصات و هویت بهداشتی را انتخاب کنند و از خرید مرغ قطعه‌بندی‌شده فله و فاقد برچسب و مشخصات خودداری کنند.