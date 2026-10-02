به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه واشنگتن پست،مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند ارتش این کشور در حال برنامه‌ریزی برای افزایش احتمالی حضور نیروهای دریایی خود در خاورمیانه طی هفته‌های آینده است.

این مقامات مدعی شدند که این اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است.

مقامات مذکور در ادامه ادعاهای خود افزودند که این برنامه‌ریزی با هدف ایجاد انعطاف بیشتر برای رئیس‌جمهور و فرماندهان مسئول نظارت بر جنگ انجام می‌شود و بر جابه‌جایی حداکثر سه ناو هواپیمابر به همراه ناوهای اسکورت آنها به منطقه در ماه نوامبر (مهر/ آبان) متمرکز است.

این مقام‌ها که به شرط ناشناس ماندن برای تشریح تحرکات نظامی آمریکا صحبت کردند، افزودند گروه‌های رزمی ناوهای هواپیمابر در مجموع شامل نزدیک به ۲۰ هزار نیرو، حداکثر ۱۵۰ فروند جنگنده و شمار زیادی ناوشکن خواهند بود که توانایی شلیک موشک و مقابله با حملات موشکی را دارند.

مقام‌های آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی این کشور در خاورمیانه مستقر هستند.