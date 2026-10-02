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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۲

آمریکا برای اعزام هزاران نیروی دریایی به خاورمیانه آماده می‌شود

آمریکا برای اعزام هزاران نیروی دریایی به خاورمیانه آماده می‌شود

چند مقام‌ آمریکایی اعلام کردند ارتش این کشور در حال برنامه‌ریزی برای اعزام احتمالی هزاران نیروی دریایی به خاورمیانه طی هفته‌های آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه واشنگتن پست،مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند ارتش این کشور در حال برنامه‌ریزی برای افزایش احتمالی حضور نیروهای دریایی خود در خاورمیانه طی هفته‌های آینده است.

این مقامات مدعی شدند که این اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است.

مقامات مذکور در ادامه ادعاهای خود افزودند که این برنامه‌ریزی با هدف ایجاد انعطاف بیشتر برای رئیس‌جمهور و فرماندهان مسئول نظارت بر جنگ انجام می‌شود و بر جابه‌جایی حداکثر سه ناو هواپیمابر به همراه ناوهای اسکورت آنها به منطقه در ماه نوامبر (مهر/ آبان) متمرکز است.

این مقام‌ها که به شرط ناشناس ماندن برای تشریح تحرکات نظامی آمریکا صحبت کردند، افزودند گروه‌های رزمی ناوهای هواپیمابر در مجموع شامل نزدیک به ۲۰ هزار نیرو، حداکثر ۱۵۰ فروند جنگنده و شمار زیادی ناوشکن خواهند بود که توانایی شلیک موشک و مقابله با حملات موشکی را دارند.

مقام‌های آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی این کشور در خاورمیانه مستقر هستند.

کد مطلب 6965010

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    نظرات

    • علی محمودوند IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      16 17
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      مردم در صحنه میدان حاضر،ارتش و سپاه آماد ه باش،کامل و محکم،جانفدایان آماده جان دادن برای کشور و پرچم نظام مقدس اسلامی بسیج آما ده،عشایر و روستائیان و صنعت گران کشور پای کار تولید ،دوستان مقاومت آماده و همه گوش به فرمان رهبر معظم،پس آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      10 6
      پاسخ
      این مذاکران نیز، الکی است و او‌کار خودش را می‌کند
    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      10 7
      پاسخ
      پوشک خیلی گرون میشه ابر پفک خون اشام برای اولین بار در طول تاریخ با یک ارتش که ۵۰ سال در سنگین ترین تحریم ها بوده می جنگد. ابر بادکنک، ابر خون آشام.، ابر بزدل
    • سیدنعمت اله حسینی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      10 12
      پاسخ
      با پای خودتان به قبرستان خوش آمدید
    • علی IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      11 11
      پاسخ
      انشاالله به لطف الهی شکست سختی براشون تحمیل می کنیم
    • محمد IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      9 5
      پاسخ
      کاش چند تا موشک روی دریای سرخ و شمال اقیانوس هند آزمایش کنیم تا حساب بیاد دست دشمن
    • احمد IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      7 4
      پاسخ
      سردمداران آمریکاهمه دزد وجنایتکارندوتنها هدفشان درکشورهای ثروتمنددزدی وغارت منابع آن کشورهاست.درطول تاریخ وجودمنحوس آمریکاازابتدا تاکنون چیزی جزدزدی وجنایت نبوده بگونه ای که تنها درهمین نیم قرن گذشته دخالت وحضورآمریکادرکشورهای افغانستان،لیبی،سوریه،عراق،لبنان،ونزوئلا،نیکاراگوئه،وتمامی کشورهای عربی نفت خیزدنیا رامرورکنیدوببینیدآمریکا چگونه دراین کشورهاباایجادجنگ وخونریزی ونفوذخودهمه دارایی وثروت مردم راغارت کرده ودرعین حال ندای آزادی وحقوق بشردروغین سرمیدهد.آمریکادرواقع به شعورملتها توهین میکند!!
    • نیما IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      7 5
      پاسخ
      پیش از رسیدن نیرو های کمکیشون باید تا آخرین کشتیشون رو غرق کرد. باید به یاری خداوند پوز این ترامپ جانی یاوه گو رو به خاک مالید
    • علی IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      6 5
      پاسخ
      تاریخ چند هزار ساله ایران را بخوان می فهمی ایران تسلیم شدنی نیست
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      3 3
      پاسخ
      به امید خدا همه شون نابود می‌شوند
    • وطن دوست IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      1 3
      پاسخ
      لعنت خدابرترامپ جنایتکارقماباز.امریکاهیچ غلطی نمی تواندبکندباذن الله. لعنت برنتانیاهوجعلی صهیون وجنایتکار لعنت برکشورهای اروپایی حامی این دوجنایتکار نتانیاهووترامپ یزدوشمرزمان هستندلعنت برابادواجداداین دوجنایتکار. انشالله خداوندمتعال این دوجنایتکارازروی زمین محووسرنگون کند.
    • جان فدای رهبر IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 1
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا

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