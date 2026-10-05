به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی در واکنش به حادثه فرفورد با طرح ادعایی به منظور انحراف افکار عمومی از عقب نشینی های کشورش در تمامی عرصه ها ادعا کرد: واشنگتن همچنان به امنیت تمامی پایگاه‌های خود اطمینان دارد.

مارکو روبیو، درباره تصمیم آمریکا برای خارج کردن بمب‌ افکن‌ های «بی-۱» (B-۱) از پایگاهی در انگلیس نیز نتوانست ترجیح کشورش برای فرار را به گونه ای توجیه کند و لذا دعی شد: وزارت دفاع بر اساس نیاز، به‌طور مداوم منابع را بازتوزیع می‌کند! هیچ ارتباط مستقیمی میان حادثه هفته گذشته (در فرفورد) و این اقدام (خارج کردن بمب‌ افکن‌ های «بی-۱») وجود ندارد و مقامات لندن در این زمینه همکاری های بسیار خوبی داشته‌ اند!

وی سپس ادعا کرد: آمریکا یک توافق امنیتی الزام‌آور با عربستان سعودی دارد و ما قصد داریم به آن پایبند باشیم. عربستان و نیروهای یمنی (مزدوران وابسته به ریاض) نمی‌خواهند که حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی) کنترل منطقه نزدیک به تنگه باب‌المندب را حفظ کنند. آنچه اکنون در یمن در جریان است، یک عملیات متقابل برای بازپس‌گیری مناطقی است که به تصرف حوثی‌ها درآمده بود؛ ما این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودیم.

وی سپس با تحریف واقعیت های میدانی و تغییر جایگاه ریاض و صنعا، مدعی شد: عربستان سعودی هدف حملات حوثی‌ ها قرار گرفته، تهدید ناشی از آن‌ ها را به رسمیت می‌ شناسد و حق دفاع از خود را دارد!

این مقام آمریکایی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا می‌توانید آخرین وضعیت مورد مشکوک به طاعون در روسیه را به ما بگویید؟»، ادعا کرد: ما به‌دقت وضعیت را زیر نظر داریم. فکر نمی‌کنم این مسئله جای نگرانی داشته باشد، اما نیازمند توجه و تمرکز است و ما نیز همین کار را انجام می‌دهیم.