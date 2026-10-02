به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی صبح جمعه در نشست بررسی مسائل حوزه میراث فرهنگی استان ایلام با حضور مسئولان ارشد استانی در محل استانداری ایلام با اشاره به اصلاحات ساختاری در وزارت میراث‌فرهنگی، تصریح کرد: رویکرد جدید ما بر توزیع عادلانه‌تر منابع مالی و اعتباری در شهرستان‌ها استوار است تا اجرای طرح‌های ضروری، سرعت بگیرد.

وی گردشگری را یک مزیت بزرگ برای تسریع در روند پروژه‌های عمرانی استان دانست و افزود: تزریق ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نیم‌سال گذشته برای پروژه‌های مرمتی و زیرساختی، تنها گام نخست است و پیگیر افزایش این سقف اعتباری برای سال جاری هستیم.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پتانسیل‌های طبیعی ایلام، به‌ویژه وجود ۱۱۸ چشمه آب‌معدنی و آب‌گرم اشاره کرد و گفت: این ظرفیت فرصتی خام است که باید به مزیت اقتصادی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: نمی‌توان با نگاه سنتی به گردشگری نگریست. تبدیل این چشمه‌ها به مقصدهای اقتصادی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اقامتی و بسته‌های گردشگری حرفه‌ای است تا از یک جاذبه محلی، به یک پیشران اقتصادی در سطح ملی تبدیل شوند.

ندایی در بخش دیگری از اظهارات خود به جایگاه استراتژیک ایلام در تردد زائران اشاره کرد و گفت: تردد زائران از مرزهای ایلام یک فرصت بزرگ است که هنوز به درستی به صنعت گردشگری تبدیل نشده است. باید با برنامه‌ریزی عملیاتی، زمینه ماندگاری بخشی از این جمعیت در استان فراهم شود.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به راهکار تأمین مالی پروژه‌ها گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی ما، واگذاری ساختمان‌های اداری مازاد است تا درآمدهای حاصل از آن، مستقیماً به چرخه توسعه پروژه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری بازگردد.

وی همچنین بر لزوم هدفمندسازی تسهیلات صنایع‌دستی و مشاغل خانگی تأکید کرد و افزود: تسهیلات باید به طرح‌هایی اختصاص یابد که منجر به اشتغال پایدار و درآمدزایی مستمر برای مردم شود، نه طرح‌های زودگذر.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه وزارت میراث‌فرهنگی برای رفع موانع پیش‌روی پروژه‌های اولویت‌دار ایلام در کنار مدیریت استان ایستاده است، از سفر قریب‌الوقوع وزیر به استان خبر داد تا برای طرح‌های کلان گردشگری، نقشه راه اجرایی تدوین شود.