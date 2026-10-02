به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، یک سال پس از حادثه آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران، که منجر به جان‌باختن محمدامین کلاته، دانشجوی نخبه کارشناسی ارشد مهندسی مواد شد، مراسم یادبودی امروزجمعه دهم مهرماه ۱۴۰۵ در بهشت زهرا (س) و جلسه نمادین دفاع از پایان‌نامه این دانشجوی فقید، یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

پس از گذشت یک سال، دانشگاه تهران و خانواده آن مرحوم دو مراسم برای گرامیداشت یاد و خاطره این دانشجوی فقید تدارک دیده‌اند: نخستین مراسم، یادبود سالگرد درگذشت این دانشجو است که امروز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در محل قطعه نام‌آوران برگزار خواهد شد.

دومین مراسم، جلسه نمادین دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد این دانشجوی فقید است. از آنجا که پایان‌نامه این دانشجو در حال اتمام و در شرف دفاع بود، پس از تکمیل توسط دوستانش، در جلسه‌ای که به صورت نمادین در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۰ صبح در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران برگزار می‌شود، در حضور هیأت داوران و توسط همکلاسی‌های وی، ارائه و دفاع خواهد شد.