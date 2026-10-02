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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

در سالگرد حادثه آزمایشگاه؛

مراسم یادبود دانشجوی فقید دانشگاه تهران برگزار می‌شود

مراسم یادبود دانشجوی فقید دانشگاه تهران برگزار می‌شود

در سالگرد حادثه آزمایشگاه دانشکدگان فنی، مراسم یادبود و جلسه نمادین دفاع از پایان‌نامه محمدامین کلاته، دانشجوی فقید دانشکدگان فنی که در این سانحه درگذشت، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، یک سال پس از حادثه آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران، که منجر به جان‌باختن محمدامین کلاته، دانشجوی نخبه کارشناسی ارشد مهندسی مواد شد، مراسم یادبودی امروزجمعه دهم مهرماه ۱۴۰۵ در بهشت زهرا (س) و جلسه نمادین دفاع از پایان‌نامه این دانشجوی فقید، یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

پس از گذشت یک سال، دانشگاه تهران و خانواده آن مرحوم دو مراسم برای گرامیداشت یاد و خاطره این دانشجوی فقید تدارک دیده‌اند: نخستین مراسم، یادبود سالگرد درگذشت این دانشجو است که امروز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در محل قطعه نام‌آوران برگزار خواهد شد.

دومین مراسم، جلسه نمادین دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد این دانشجوی فقید است. از آنجا که پایان‌نامه این دانشجو در حال اتمام و در شرف دفاع بود، پس از تکمیل توسط دوستانش، در جلسه‌ای که به صورت نمادین در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۰ صبح در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران برگزار می‌شود، در حضور هیأت داوران و توسط همکلاسی‌های وی، ارائه و دفاع خواهد شد.

کد مطلب 6965165
زهرا سیفی

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