وزش باد ۹۰ کیلومتری در قم؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت جوی استان قم از روز جمعه دهم مهرماه تا روز دوشنبه سیزدهم مهرماه با نوسانات جوی همراه خواهد بود.

وی افزود: آسمان استان طی روز جمعه قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات بر میزان ابرها افزوده می‌شود که در بعضی نقاط احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق نیز وجود دارد.

ترابیان با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در روز جمعه گفت: وزش باد از سمت غرب خواهد بود و سرعت آن در استان بین ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با خیزش گردوخاک در برخی نقاط همراه باشد.

وی ادامه داد: دمای هوای شهر قم در روز جمعه روند افزایشی خواهد داشت و کمینه دمای هوا ۲۱ درجه و بیشینه دما ۳۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: روز شنبه یازدهم مهرماه نیز آسمان استان نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سرعت وزش باد در روز شنبه نسبت به روز جمعه افزایش خواهد یافت و در برخی ساعات به ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و وزش باد شدید می‌تواند در نقاطی با گردوخاک همراه شود.

ترابیان با اشاره به وضعیت دمایی استان در روز شنبه گفت: دمای هوا در این روز نیز افزایش نسبی خواهد داشت و کمینه دمای شهر قم ۲۲ درجه و بیشینه دما ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، افزایش نسبی دما که از روز جمعه آغاز می‌شود در روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت و پس از آن از روز یکشنبه روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم اظهار کرد: روز یکشنبه دوازدهم مهرماه نیز آسمان استان در برخی ساعات با افزایش ابر همراه خواهد بود و در بعضی نقاط رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد شدید در روزهای جمعه تا یکشنبه همچنان پدیده غالب جوی استان خواهد بود و در برخی نقاط احتمال خیزش گردوخاک نیز وجود دارد.

ترابیان ادامه داد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، روند دمایی استان از روز یکشنبه وارد مرحله کاهشی می‌شود و کاهش دما در ادامه این بازه انتظار می‌رود.

وی گفت: روز دوشنبه سیزدهم مهرماه به‌تدریج از میزان ابرناکی و سرعت وزش باد در استان قم کاسته خواهد شد و شرایط جوی نسبت به روزهای پیش از آن آرام‌تر می‌شود.

ترابیان با اشاره به ثبت دما در شبانه‌روز گذشته در استان قم بیان کرد: در این مدت دستجرد با کمینه دمای ۱۳.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرده است.

وی افزود: جمکران نیز با ثبت بیشینه دمای ۳۴.۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را در ۲۴ ساعت گذشته داشته است.

کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: بررسی شرایط جوی روزهای پیش رو بیانگر تداوم ناپایداری‌های جوی در برخی ساعات، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعدوبرق در نقاطی از استان است.