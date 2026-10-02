زورآوند: دمای هوای کرمانشاه از شنبه روند کاهشی دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان اظهار کرد: آسمان کرمانشاه طی امروز و فردا نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، احتمال شکل‌گیری گردوخاک محلی در برخی نقاط استان وجود دارد و شرایط جوی در پاره‌ای مناطق می‌تواند با رگبار باران و گاهی رعدوبرق همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی استان بیشتر است و این وضعیت برای امروز از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: با عبور از این شرایط، از روز یکشنبه و دوشنبه میزان ناپایداری‌های جوی در استان کاهش پیدا خواهد کرد و شرایط هوا به سمت ثبات بیشتری پیش می‌رود.

وی همچنین از کاهش تدریجی دمای هوا در روزهای پیش‌رو خبر داد و گفت: دمای هوا از فردا، شنبه، روند کاهشی خود را آغاز می‌کند و این کاهش دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، طی روزهای آینده علاوه بر تغییرات دمایی، وزش باد و پدیده گردوخاک محلی نیز از مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان خواهد بود.