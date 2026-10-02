دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدالهی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اقدام مخاطره‌آمیز و تیراندازی در یک مراسم عروسی در یکی از محلات شهر الیگودرز، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، دو نفر از متولیان این مراسم را که اقدام به تیراندازی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز تصریح کرد: این افراد با وجود هشدارهای قبلی پلیس و دستگاه قضایی درباره ممنوعیت تیراندازی در مراسم، اقدام به تیراندازی کرده بودند.

کشف سلاح برنو از عاملان تیراندازی

اسدالهی با اشاره به کشف سلاح مورد استفاده در این مراسم خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح برنو که در مراسم عروسی مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف شد.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

هشدار پلیس درباره تیراندازی در مراسم

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز با هشدار جدی به شهروندان تأکید کرد: پلیس با افرادی که با تیراندازی غیرمجاز در مراسم‌ها، آرامش و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

اسدالهی خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و پرهیز از اقدامات مخاطره‌آمیز در مراسم‌های شادی، برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان ضروری است.