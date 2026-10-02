دستگیری ۲ قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع دو فقره قتل جداگانه در دو منطقه شهری و روستایی شهرستان کوهدشت، مأموران پلیس آگاهی و انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل‌های وقوع حوادث اعزام شدند.

وی افزود: در یکی از این حوادث، مردی ۳۹ ساله و در حادثه‌ای دیگر، جوانی ۲۱ ساله بر اثر درگیری جان خود را از دست دادند و عاملان هر دو قتل پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بودند.

شناسایی و دستگیری عاملان قتل در کمتر از ۴۸ ساعت

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده هر دو قتل به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

امانی تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و در قالب دو عملیات منسجم و هماهنگ، موفق شدند عاملان اصلی هر دو قتل را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

تأکید پلیس بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت با اشاره به رضایتمندی مردم از اقدام سریع و قاطع پلیس خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: پلیس با جدیت موضوعات مرتبط با نظم و امنیت عمومی را دنبال کرده و اجازه نخواهد داد اقدامات مجرمانه موجب سلب آرامش و امنیت شهروندان شود.