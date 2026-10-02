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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

دستگیری ۲ قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت در کوهدشت

دستگیری ۲ قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت در کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری عاملان دو فقره قتل جداگانه در این شهرستان، در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع دو فقره قتل جداگانه در دو منطقه شهری و روستایی شهرستان کوهدشت، مأموران پلیس آگاهی و انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل‌های وقوع حوادث اعزام شدند.

وی افزود: در یکی از این حوادث، مردی ۳۹ ساله و در حادثه‌ای دیگر، جوانی ۲۱ ساله بر اثر درگیری جان خود را از دست دادند و عاملان هر دو قتل پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بودند.

شناسایی و دستگیری عاملان قتل در کمتر از ۴۸ ساعت

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده هر دو قتل به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

امانی تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و در قالب دو عملیات منسجم و هماهنگ، موفق شدند عاملان اصلی هر دو قتل را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

تأکید پلیس بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت با اشاره به رضایتمندی مردم از اقدام سریع و قاطع پلیس خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند، برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: پلیس با جدیت موضوعات مرتبط با نظم و امنیت عمومی را دنبال کرده و اجازه نخواهد داد اقدامات مجرمانه موجب سلب آرامش و امنیت شهروندان شود.

کد مطلب 6965213

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خانواده های مقتول به هیچ وجه رضایت ندید تا اعدام بشن قاتلان ،،،،فکر می‌کنند زمان قاجاره در برن ،،،،،قاتل باید و باید اعدام شود

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