قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر خدایی، در تشریح این پرونده گفت: ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، وقوع قتل یک زن میانسال در خانه‌ای در محله ستارخان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و به دنبال آن، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شدند.

وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل، با جسد زن میانسالی مواجه شدند که بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول به همراه پسر جوانش زندگی می‌کرده و این فرد پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است.

پسر مقتول در تحقیقات پلیس شناسایی شد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات دریافتند پسر مقتول مدتی در کشور هلند به همراه برادرش زندگی می‌کرده و بنا بر اطلاعات به‌دست‌آمده، ارتباطاتی با یک فرقه شیطان‌پرستی داشته است.

سرهنگ خدایی اضافه کرد: همچنین مشخص شد متهم به دلیل ارتکاب برخی تخلفات از کشور هلند دیپورت شده و پس از بازگشت به تهران، نزد مادرش زندگی می‌کرده است.

فرار متهم پس از وقوع جنایت

این مقام انتظامی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه وقوع حادثه اظهار کرد: تحقیقات ابتدایی نشان داد روز حادثه، زن میانسال در خانه مشغول فعالیت روزانه بوده که پسرش به او نزدیک شده و در جریان درگیری با وی، با چاقو به مادرش حمله کرده و پس از وقوع جنایت از خانه متواری شده است.

وی بیان کرد: کارآگاهان اداره دهم پس از پایان تحقیقات میدانی، با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی، شناسایی مخفیگاه متهم را در دستور کار قرار دادند و در ادامه مشخص شد وی پس از ارتکاب جنایت، مدتی در جنگل‌های چیتگر مخفی شده و سپس به یک مسافرخانه در محدوده میدان فردوسی مراجعه کرده است.

دستگیری قاتل در مسافرخانه فردوسی

سرهنگ خدایی افزود: کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام قضایی، راهی مسافرخانه شدند و با انجام تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

اعتراف متهم به قتل مادر

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره اظهارات متهم گفت: وی متولد سال ۱۳۷۱ است و در جریان بازجویی‌ها مدعی شد مدتی در کشور هلند به شغل نجاری مشغول بوده و پس از بازگشت به تهران، به دلیل اختلافات قدیمی با مادرش، نسبت به او کینه داشته است.

وی ادامه داد: متهم در اظهارات خود عنوان کرد روز حادثه بار دیگر با مادرش درگیر شده و در جریان این درگیری، با چاقو به وی حمله کرده که این اقدام به مرگ مادرش منجر شده است.

ادامه تحقیقات برای روشن شدن زوایای پرونده سرهنگ خدایی در پایان گفت: جسد مقتول برای انجام معاینات دقیق‌تر و تعیین علت قطعی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم نیز پس از صدور قرار قانونی و تفهیم اتهام، برای انجام تحقیقات تکمیلی و روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.