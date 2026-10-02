سردار الهی: پلیس در جنگ اخیر نقش خود را در امنیت ملی به اثبات رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به هفته فراجا، اظهار کرد: این هفته فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدا و مسیر خدمتگزاری به مردم است و مجموعه انتظامی استان در این مسیر خود را خدمتگزار مردم می‌داند.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر افزود: در جریان این حوادث مشخص شد که دشمن تنها نیروهای مسلح را هدف قرار نداده، بلکه امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته است و در چنین شرایطی پلیس، نیروهای مسلح و مردم در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت کشور وارد میدان شدند.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در این مقاطع، مردم استان با هوشیاری و همراهی خود نقش مهمی در تأمین امنیت داشتند و اطلاعات و اخبار مربوط به تهدیدهای امنیتی را در اختیار نیروهای انتظامی قرار دادند که این همکاری در برخورد با عوامل ناامنی بسیار مؤثر بود.

الهی با بیان اینکه کردستان سابقه‌ای طولانی در دفاع از مرزهای کشور دارد، عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز جوانان شیعه و اهل سنت این استان در کنار یکدیگر از مرز و خاک کشور دفاع کردند و خون آنان در راه دفاع از ایران اسلامی در هم آمیخت.

وی تصریح کرد: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مردم کردستان در برابر فتنه‌ها و تهدیدهای مختلف ایستادگی کرده‌اند و در جنگ‌های اخیر نیز با حضور و همراهی خود اجازه ندادند دشمن به اهدافش در ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی دست پیدا کند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به رویکرد امروز پلیس گفت: فرزندان مردم در مجموعه فراجا امروز با باور و اعتقاد در مسیر خدمت حرکت می‌کنند و کارکنان انتظامی با وجود مشکلات و برخی بی‌مهری‌ها، برای تأمین امنیت و آرامش مردم از جان خود می‌گذرند.

الهی خاطرنشان کرد: هدف قرار گرفتن نیروها و مراکز انتظامی از سوی دشمن نشان می‌دهد که پلیس در خط مقدم تأمین امنیت مردم قرار دارد، چراکه مأموریت اصلی فراجا حفاظت از جان، مال، ناموس و آرامش جامعه است.

وی افزود: اگر امروز مجموعه انتظامی در عرصه امنیت ملی نیز نقش‌آفرینی می‌کند، نتیجه تجربه‌ای است که در جنگ‌های اخیر به دست آمده و نشان داد پلیس در کنار سایر نیروهای مسلح می‌تواند در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی نقش مؤثری ایفا کند.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری گفت: امنیت پایدار بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و همان‌گونه که پلیس باید قانون‌مدار باشد، رعایت قانون از سوی مردم نیز یکی از مؤلفه‌های اصلی حفظ نظم و امنیت جامعه است.