سردار الهی: مرزهای کردستان نماد وحدت، همدلی و امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای استان کردستان، اظهار کرد: امنیت امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهیدانی است که با اخلاص، جان خود را در راه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کردند.
وی با قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون، خانوادههای معظم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس در این مراسم، بر همدلی و انسجام میان مجموعههای مختلف استان تأکید کرد.
فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به ویژگیهای این استان افزود: کردستان همواره در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار نظام و انقلاب بوده و مردم آن با روحیه انقلابی، ولایتمداری و وطندوستی از ارزشهای نظام دفاع کردهاند.
سردار الهی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگیهای مرزهای کردستان، وحدت و همبستگی میان مردم است؛ جایی که خون جوانان شیعه و سنی برای دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور در هم آمیخته و این وحدت به سرمایهای ارزشمند برای امنیت پایدار تبدیل شده است.
تعامل مردم و مسئولان، پشتوانه امنیت استان
وی تعامل سازنده میان مردم، مسئولان و دستگاههای امنیتی را از مهمترین عوامل آرامش و ثبات در استان دانست و گفت: به برکت هدایتهای نماینده ولیفقیه در استان، همراهی استاندار و همکاری اعضای شورای تأمین، فضای همدلی و انسجام در کردستان به شکل مطلوبی برقرار است و هیچگونه فاصلهای میان دستگاههای امنیتی، انتظامی، قضایی و مردم وجود ندارد.
فرمانده انتظامی کردستان افزود: همه مجموعههای مسئول در مسیر واحدی برای حفظ امنیت استان حرکت میکنند و این هماهنگی موجب شده کردستان از امنیتی پایدار برخوردار باشد.
سردار الهی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح در مقاطع حساس اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی استان با اجرای دقیق تدابیر ابلاغی، آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید حفظ کردند.
وی تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی همواره درصدد ایجاد ناامنی هستند، اما هوشیاری نیروهای مسلح و همراهی مردم موجب برهم خوردن برنامههای آنان شد و اقتدار جمهوری اسلامی بار دیگر به نمایش درآمد.
قدردانی از خدمات فرمانده سابق مرزبانی
فرمانده انتظامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات سردار فرج رستمی، فرمانده سابق مرزبانی استان، قدردانی کرد و گفت: وی در مدت مسئولیت خود با حضور مستمر در مناطق مرزی، تعامل مناسب با دستگاههای مختلف و تلاش شبانهروزی، خدمات ارزشمندی در تأمین امنیت مرزهای استان ارائه کرد که شایسته تقدیر است.
وی همچنین با خیرمقدم به فرمانده جدید مرزبانی استان و فرماندهان مرزبانی استانهای همجوار ابراز امیدواری کرد با استمرار روحیه همدلی و همکاری میان مجموعههای فراجا، امنیت مرزهای کردستان بیش از پیش تقویت شده و خدمترسانی به مردم با قوت ادامه یابد.
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