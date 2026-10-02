۵۰۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ در زنجان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عباسی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه زنجان و در نخستین روز هفته انتظامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی، اظهار کرد: هفته انتظامی امسال در حالی آغاز می‌شود که تعدادی از همسنگران و همرزمان پلیس در جریان جنگ با دشمن صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و خون پاک این شهدا، عزم نیروهای انتظامی را برای خدمت بیشتر به مردم استوارتر کرده است.

وی با بیان اینکه هفته انتظامی از دهم تا شانزدهم مهرماه برگزار می‌شود، افزود: شعار امسال بر محور «پلیس مجاهد؛ پلیس خدمتگزار مردم» قرار دارد و پلیس خود را برخاسته از مردم، در کنار مردم و برای مردم می‌داند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر نقش امنیت در پیشرفت کشور گفت: امنیت زیربنای اصلی توسعه و شکوفایی است و زمانی اقتصاد، فرهنگ و سایر عرصه‌های جامعه می‌توانند مسیر رشد را طی کنند که امنیت پایدار برقرار باشد.

عباسی ادامه داد: امروز فرزندان مردم زنجان در کسوت پلیس با آمادگی کامل برای تأمین نظم و امنیت استان در میدان حضور دارند و در برابر هرگونه ناامنی با عزمی راسخ برخورد خواهند کرد.

وی اقتدار پلیس را در کنار همراهی مردم دانست و بیان کرد: پلیس به تنهایی نمی‌تواند امنیت را محقق کند و مشارکت مردم، یکی از ارکان اصلی موفقیت مأموریت‌های انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به روحیه ایثار و شهادت در مجموعه انتظامی گفت: لباس پلیس را یک امانت الهی و امانتی به برکت خون شهدا می‌دانیم و بر همین اساس در انجام وظایف قانونی خود با اقتدار عمل می‌کنیم.

عباسی افزود: در کنار اقتدار، رأفت، مهربانی و مردم‌داری نیز سرلوحه رفتار پلیس با شهروندان است و تلاش می‌کنیم مأموریت‌های خود را با روحیه انقلابی و خدمتگزاری انجام دهیم.

وی با اشاره به شهدای انتظامی استان گفت: امنیت این مرز و بوم خط قرمز پلیس و آرامش مردم بزرگ‌ترین افتخار ماست و تقدیم ۱۴۳ شهید انتظامی استان زنجان، گواه پایبندی پلیس به این عهد است.

عباسی با اشاره به آمار تماس‌های مردم با پلیس ۱۱۰ اظهار کرد: نزدیک به ۵۰۰ هزار تماس از ابتدای سال تاکنون با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در استان زنجان برقرار شده که حدود یک‌سوم آنها عملیاتی شده است.

وی افزود: پلیس خود را موظف به پاسخگویی به مطالبات مردم می‌داند و در موارد ضروری، نیروهای انتظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به یک نمونه از این اقدامات گفت: در یکی از موارد، پس از اعلام سرقت خودرو از مقابل منزل یک شهروند، مأموران پلیس در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شدند و با مشارکت بیش از ۱۴۰ واحد گشتی، خودرو کشف و سارق حرفه‌ای نیز دستگیر شد.

رضایت ۹۶ درصدی مراجعان از عملکرد پلیس

عباسی با اشاره به سامانه‌های ارزیابی عملکرد پلیس گفت: سامانه ۱۱۰ تنها یکی از راه‌های ارتباط مردم با پلیس است و سامانه‌های دیگری نیز برای دریافت نظرات و ارزیابی عملکرد نیروهای انتظامی فعال هستند.

وی تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، ۹۶ درصد مراجعان از عملکرد پلیس رضایت داشته‌اند و این موضوع حاصل تلاش کارکنان انتظامی و حمایت و همراهی مردم است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه فضای مجازی گفت: در ۶ ماه نخست امسال حدود ۱۳ هزار نفر از شهروندان با پلیس فتا تماس گرفته و از خدمات مشاوره‌ای استفاده کرده‌اند.

عباسی با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدارهای پلیس افزود: شهروندان باید در مواجهه با پیام‌ها، لینک‌ها و درخواست‌های مالی در فضای مجازی دقت بیشتری داشته باشند تا در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار نشوند.

وی مبارزه با مواد مخدر را از دیگر مأموریت‌های مهم پلیس عنوان کرد و گفت: دستگیری سوداگران مرگ و خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر از مطالبات مردم است و پلیس در این حوزه با جدیت فعالیت می‌کند.

عباسی خاطرنشان کرد: مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد تنها وظیفه پلیس نیست و خانواده‌ها نیز با نظارت بیشتر بر فرزندان خود می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

جرایم اقتصادی در رصد پلیس

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه جرایم اقتصادی اظهار کرد: احتکار، قاچاق و جرایم اقتصادی از جمله موضوعاتی است که پلیس با جدیت با آنها مقابله می‌کند.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد افرادی با اقدامات مجرمانه به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند و شهدای انتظامی استان نیز در همین مسیر برای دفاع از امنیت مردم و کشور جان خود را فدا کرده‌اند.

عباسی با تأکید بر اینکه پلیس خود را سرباز مردم و ولایت می‌داند، گفت: مدافعان امنیت و خادمان نظم و ترافیک در جای‌جای استان در تلاش هستند و بارها در عمل ثابت کرده‌اند که برای آرامش مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

وی افزود: پلیس استان زنجان همچون تکیه‌گاهی امن در کنار مردم قرار دارد و پیوند عمیق میان مردم و پلیس، در کنار همراهی مسئولان، زمینه‌ساز موفقیت در توسعه نظم و امنیت است.

فرمانده انتظامی استان زنجان در پایان گفت: پلیس در هفته انتظامی بار دیگر با مردم عهد می‌بندد که با عزمی راسخ برای حفظ نظم و امنیت تلاش کند و در این مسیر تا پای جان در کنار مردم بماند.