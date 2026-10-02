به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ورامین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصه امنیت، اظهار کرد: امنیت زیربنای فعالیت‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است و مجموعه انتظامی برای حفظ نظم و آرامش مردم با تمام توان در میدان حضور دارد.

وی افزود: مأموریت پلیس تنها برخورد با مجرمان و متخلفان نیست و بخش گسترده‌ای از خدمات روزمره مردم از جمله پیشگیری از جرم، مدیریت ترافیک، صدور گذرنامه، شماره‌گذاری وسایل نقلیه، مشاوره و مددکاری و مراقبت از فضای مجازی را شامل می‌شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی این منطقه گفت: شرق استان تهران به دلیل وجود محورهای مواصلاتی مهم، مناطق صنعتی و جمعیت قابل توجه، از اهمیت ویژه‌ای در حوزه انتظامی برخوردار است و کارکنان پلیس به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت و پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش می‌کنند.

امیریان مردم را مهم‌ترین سرمایه پلیس دانست و بیان کرد: هر اندازه اعتماد متقابل میان مردم و پلیس بیشتر باشد، زمینه برای ارتقای امنیت اجتماعی نیز فراهم‌تر خواهد شد و مشارکت شهروندان در اطلاع‌رسانی، رعایت قوانین و همکاری با مأموران در پیشگیری از جرائم نقش مهمی دارد.

وی درباره حوادث و تهدیدهای اخیر اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، همکاری مردم با پلیس در شناسایی و کشف توطئه‌ها و برخورد با عوامل ناامن‌کننده، نقش مؤثری در خنثی‌سازی اقدامات دشمن داشت.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: دشمن تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، اقتصادی و امنیتی، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، اما هوشیاری و همراهی مردم با مجموعه‌های انتظامی موجب شد بخش مهمی از این اقدامات با ناکامی مواجه شود.

امیریان با اشاره به نقش رسانه‌ها در حفظ آرامش عمومی گفت: رسانه‌های ملی و محلی و فعالان فضای مجازی می‌توانند با انعکاس صحیح اقدامات پلیس و بیان واقع‌بینانه مسائل امنیتی، در تقویت امنیت روانی جامعه نقش مؤثری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار تهدیدهای سخت، جنگ شناختی و رسانه‌ای نیز دنبال می‌شود و در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست می‌تواند در حفظ آرامش عمومی مؤثر باشد.