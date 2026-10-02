به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد اظهار کرد: مسئله حجاب و خانواده از مسائل بسیار مهم است.

وی با استناد به روایاتی از ائمه اطهار (ع) تصریح کرد: امام صادق (ع) فرمودند خانواده و اموال خود را با قرائت سوره نور حفظ کنید و زنان خود را به وسیله آن مصون نگه دارید؛ زیرا کسی که هر روز این سوره را قرائت کند، هیچ‌یک از اهل منزل او به فحشا کشیده نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: پیامبر اکرم (ص) دعا کردند پروردگارا زنانی که خود را پوشیده نگه می‌دارند را مشمول رحمت و غفران خود گردان، همچنین امیرالمؤمنین علی (ع) فرمودند: پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست، زنان هرچه پوشیده‌تر باشند، خود، همسر و خانواده‌شان در آسایش بیشتری به سر می‌برند.

فاطمی با اشاره به فجایع ناشی از بی‌حجابی در کشورهای غربی خاطرنشان کرد: در غرب بر اثر برهنگی و بدحجابی، برخی افراد مورد تهاجم گروهی قرار می‌گیرند و فجایع بدی رخ می‌دهد، برادران و خواهران ایرانی باید شکرگزار امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی باشند.

وی حجاب را از مظاهر بالای تقوا دانست و تاکید کرد: زنان حجاب خود را رعایت کنند و مردان نیز از نگاه‌های لغو و بیهوده به نامحرم خودداری نمایند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه با گرامی‌داشت روز و هفته نیروی انتظامی، از زحمات شبانه‌روزی این نیرو قدردانی کرد و بیان داشت: با وجود تفاوت در حقوق و مزایا نسبت به برخی مراکز اقتصادی، شاهد صداقت، فداکاری و ازجان‌گذشتگی نیروهای انتظامی هستیم که وفادار به کشور، اسلام و فرمانده کل قوا هستند و حافظ امنیت کشورند.

فاطمی همچنین بر گرامی‌داشت نخبگان تأکید کرد و اضافه کرد: خداوند در هر جامعه‌ای نخبگانی قرار داده که نعمت‌های بزرگ او هستند، در استان ما و سراسر کشور نخبگان شایستگی‌های خیره‌کننده‌ای دارن که باید آن‌ها را تقویت و گرامی بداریم و راه پیشرفت را برایشان باز کنیم تا ما را به اوج ترقی علمی، معنوی و اجتماعی برسانند.

وی با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا علیه سایت‌های هسته‌ای ایران اذعان داشت: آمریکا تهدید به حمله کرده است، اما نیروهای مسلح و ملت ایران فریاد برآوردند که اگر چنین خطایی مرتکب شود، ایران از ان‌پی‌تی خارج خواهد شد و سیاست هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

امام جمعه شهرکرد خاطرنشان کرد: اسرائیل جنایتکار عضو ان‌پی‌تی نبوده و هیچ‌گاه پاسخگو نیست، در حالی که بیش از ۷۴ هزار نفر را در غزه و فلسطین کشته است، آمریکا بین فشار ماشه برای شروع جنگ یا فرسایش گیر افتاده و هیچ‌کدام به نفعش نیست، اگر جنگ را شروع کند، ایران آن را منطقه‌ای خواهد کرد و آمریکا کم خواهد آورد.

فاطمی با یادآوری موفقیت‌های نیروهای مسلح ایران در حمله به پایگاه الازرق اردن و نابودی حدود ۱۰ فروند هواپیمای اف-۱۵ و اف-۱۶، افزود: آمریکایی‌ها به دنبال غافلگیری امنیتی از داخل کشور هستند، ملت ایران باید مراقب حرکت‌های مشکوک باشد، بزرگ‌ترین مانع آمریکا وحدت بین مردم و مسئولان است، آمریکا و اسرائیل برای به‌هم‌زدن این وحدت توطئه می‌کنند.

وی بر اهمیت تجمعات خیابانی به‌عنوان مظهر وحدت و اقتدار ملت تأکید کرد و گفت: این تجمعات خار چشم بیگانگان است و حتی رئیس‌جمهور در سازمان ملل با افتخار از آن‌ها یاد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری به مناسبت ۱۷ دی و روز جهانی کودک، به سخنان رهبر شهید درباره سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و بان داشت: هدف این سند آن است که معلمان و مربیان، سرباز برای غرب تربیت کنند، گزارش‌هایی از آموزش بازی با سگ و گربه در برخی کودکستان‌ها رسیده بود که نقشه دشمن است، اگر این مسائل به‌صورت خزنده در جامعه نفوذ کند، نسل جوان و کشور امام زمان (عج) در معرض خطر قرار می‌گیرد، مسئولان باید نهایت دقت را داشته باشند.

فاطمی همچنین به مقاومت جانانه مردم یمن اشاره کرد و یادآور شد: یمنی‌ها با وجود محدودیت‌ها، تنگه باب‌المندب را تحت نفوذ دارند.