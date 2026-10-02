امام جمعه موقت قزوین: شهرداری خدمت به مردم را محسوس و قابل مشاهده کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریت شهری و انتخاب سیدمحمد علمی به عنوان شهردار قزوین اظهار کرد: به حمدالله شهردار جدید انتخاب شد و دوره‌ای جدید از مدیریت شهری با سکانداری شهردار جدید آغاز شده است.

وی افزود: امروز در شهر قزوین دو نعمت خوب داریم؛ یکی شورای شهر و دیگری شهردار جدید که هر دو از مجموعه‌هایی هستند که انتظار می‌رود بتوانند به مردم و شهر خدمت کنند.

امام جمعه موقت قزوین ضمن قدردانی از زحمات شهردار پیشین قزوین گفت: باید از شهردار پیشین و سردار گرانقدر که تلاش خود را کرد و به اندازه توانش خدمت کرد، قدردانی کنیم.

سبحانی‌نیا با اشاره به سوابق خانوادگی شهردار جدید قزوین بیان کرد: آقای علمی از خانواده‌ای شریف و مذهبی و شهیدپرور است و برادرزاده شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر علمی است؛ شهیدی که در دوران دفاع مقدس و در گردان حضرت رسول(ص) از چهره‌های شاخص بود و نقش راهنما و مرشد رزمندگان را برعهده داشت و پس از شهادتش به «سیدالشهدای گردان حضرت رسول» ملقب شد.

وی ادامه داد: امیدواریم شهردار جدید و شورای شهر بتوانند آنگونه که شایسته نامشان است به این شهر و مردم عزیز خدمت کنند.

شهرداری بیشترین اثر را بر رضایتمندی مردم دارد

امام جمعه موقت قزوین خطاب به شهردار جدید و اعضای شورای شهر گفت: درخواست ما این است که با وفاق و همدلی حداکثری، بحث خدمت به شهر و مردم را به صورت جدی، محسوس و قابل مشاهده دنبال کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر بر رضایتمندی یا نارضایتی مردم است، تصریح کرد: همان‌گونه که نیروی انتظامی امنیت را برای مردم فراهم می‌کند و مایه آرامش و آسایش خاطر شهروندان است، شهرداری نیز می‌تواند به گونه‌ای خدمت کند که گرفتاری‌ها و سختی‌های مردم کاهش پیدا کند.

سبحانی‌نیا افزود: آلامی که به واسطه دشواری‌های اقتصادی و معیشتی برای مردم ایجاد شده است، می‌تواند با خدمات مناسب شهری تقلیل و تسکین پیدا کند.

وی با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: مردم کم و بیش در جریان هستند که شهرداری تهران در این مدت خدمات و اقدامات بزرگی انجام داد؛ از جمله مترو رایگان شد و بسیاری از منازل مسکونی آسیب‌دیده در بمباران‌ها توسط شهرداری مرمت شد.

امام جمعه موقت قزوین پیشنهاد کرد: بد نیست شهردار تهران را یک بار دعوت کنند تا هم از تجربیات او استفاده شود و هم مردم از خدماتی که انجام داده مطلع شوند.

وی تأکید کرد: خدمات شهرداری می‌تواند مردم را امیدوار و آرام کند و سختی‌های اقتصادی و معیشتی آنها را کاهش دهد؛ بنابراین درخواست ما از شهردار و شورای شهر این است که با همدلی و وفاق و دست به دست هم دادن، تا جایی که مقدور است نسبت به خدمت به شهر کوتاهی نکنند.

سبحانی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: این هفته فرصتی است تا یادمان بیاید گروهی از فرزندان همین مردم در فراجا خدمت می‌کنند، تلاش می‌کنند و مجاهدت دارند.

وی افزود: این عزیزان از جان خود می‌گذرند، اما از نظر مالی آنگونه که باید تأمین نمی‌شوند.

امام جمعه موقت قزوین با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: امیدواریم خداوند به کشور وسعت اقتصادی مطلوبی عنایت کند تا دولت بتواند از خجالت رزمندگان اسلام، نیروهای نظامی و انتظامی، ارتش، سپاه، فراجا و همه عزیزانی که در حوزه امنیت به جامعه خدمت می‌کنند، دربیاید.

وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی در طول سال به مردم خدمت می‌کنند، ادامه داد: یک هفته به نام نیروی انتظامی فرصتی است تا مردم بیشتر به یاد این عزیزان باشند، خدماتشان را یاد کنند و از آنها قدردانی کنند.

سبحانی‌نیا خاطرنشان کرد: از خداوند می‌خواهیم به همه ملت ایران توان و بصیرتی بدهد که قدردان زحمات خدمتگزاران ملت، به‌ویژه نیروی انتظامی باشند.

تأکید بر تداوم حضور مردم در خیابان‌ها و میادین

امام جمعه موقت قزوین در ادامه با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، یکی از محورهای مهم این پیام‌ها را مقاومت و حضور مردم دانست.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب از مردم و حضور آنها در خیابان‌ها و میادین قدردانی کرده‌اند و این حضور پررونق مردم دارای اهمیت است.

سبحانی‌نیا افزود: ما در آستانه پیروزی قطعی هستیم و امیدواریم در کوتاه‌مدت شاهد باشیم دو موجود خبیث از صحنه تأثیرگذاری سیاسی و نظامی در عالم کنار بروند و شر آنها کم شود.

وی با اشاره به رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: این موضوع مرهون مقاومت ملت ایران است و تا زمانی که مردم در شهر، خیابان، میدان و مسجد حضور پررنگ داشته باشند، مسئولان سیاسی و اجرایی نیز محکم و مقتدر خواهند ایستاد.

امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: نیروهای رزمی، نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و همه کسانی که در عرصه امنیت مجاهدت می‌کنند نیز با قوت قلب و اطمینان خاطر بیشتری در برابر دشمن مقابله خواهند کرد.

وی تأکید کرد: باید همچون گذشته و بلکه بیشتر از گذشته، مردم، خانواده‌ها، اطرافیان و همسایگان در خیابان‌ها حضور داشته باشند تا شاهد شکست دشمنان باشیم.

ایمان به نصرت الهی پشتوانه مقاومت ملت ایران است

سبحانی‌نیا با اشاره به این سخن رهبر معظم انقلاب که برخی ایران را قدرت چهارم دنیا می‌دانند اما جمهوری اسلامی ایران قدرت اول است، گفت: کسی که به قرآن ایمان دارد، این سخن را با تمام وجود می‌پذیرد؛ چراکه خداوند در قرآن می‌فرماید «إِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُم»؛ اگر خدا شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد.

وی افزود: لازم نیست برای اثبات این موضوع فقط به تاریخ مراجعه کنیم؛ امروز خودمان تجربه کردیم که آمریکا به عنوان ابرقدرت بزرگ دنیا و رژیم صهیونیستی نتوانستند جمهوری اسلامی ایران را شکست دهند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به جنگ اخیر گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه امکانات و همراهی‌های خود نتوانستند جمهوری اسلامی ایران را شکست دهند و ملت ایران با مقاومت خود ایستادگی کرد.

وی خاطرنشان کرد: خداوند فرموده است که همراه سختی، آسانی است و ما مقاومت کردیم و امیدواریم این مقاومت هر روز باشکوه‌تر شود و پیروزی نزدیک باشد.

درخواست از دولت برای اتخاذ رویکرد قاطع‌تر در قبال امارات

سبحانی‌نیا در بخش پایانی سخنان خود از دولت خواست نسبت به امارات متحده عربی رویکرد خود را تغییر دهد.

وی اظهار کرد: درخواست ما این است که نسبت به همسایگان و به‌طور خاص امارات، مراقبت بیشتری صورت بگیرد و قاطعیت بیشتری اعمال شود تا دشمنان هوس خامی را در سر نپرورانند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به روابط امارات و رژیم صهیونیستی گفت: پایگاه اسرائیل در منطقه خلیج فارس و جنوب خلیج فارس، کشور امارات شده و اخیراً سفر نخست‌وزیر اسرائیل به این کشور نیز انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات محسوس و ملموس است و کار به جایی رسیده که دوباره درباره جزایر سه‌گانه ایرانی ادعاهایی مطرح می‌شود.

سبحانی‌نیا تأکید کرد: وقتی ما با آنها مدارا کنیم، آنها نیز جسورتر می‌شوند؛ بنابراین درخواست ما این است که نسبت به همسایگان و به‌طور خاص امارات، مراقبت و قاطعیت بیشتری صورت بگیرد تا دشمنان هوس خامی در سر نپرورانند.