مانور سیلاب در بخش ارم برگزار شد

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور سیلاب بخش ارم شهرستان دشتستان صبح جمعه در محل‌های تعیین‌شده این بخش که در سنوات گذشته بیشترین خسارت را در مواقع بحران متحمل شده‌اند، برگزار شد.

وی افزود: در سناریوی این مانور، پس از یک دوره خشکسالی طولانی، سامانه بارشی شدید در عرض ۶ ساعت موجب بارش ۸۰ میلی‌متری در ارتفاعات بالادست رودخانه دودره شد. در ادامه، سطح آب سد تنگ ارم به مرز سرریز رسید و جریان سیلابی از سرریز سد و آبشار فاریاب به سمت پایین‌دست حرکت کرد. روستاهای رودفاریاب، تنگ در کش و بیدو در معرض تهدید قرار گرفتند، پل چهوک و جاده تنگ ارم–پشت‌پر مسدود شد و در روستای بیدو، ۳ خانوار در محاصره سیل گرفتار و یک نفر مصدوم شد.

بخشدار ارم بیان کرد: در این مانور مراحل هشدار و آماده‌سازی، واکنش سریع، تخلیه و نجات و بازگشت به شرایط عادی اجرا شد. فعال‌سازی اتاق فرماندهی عملیات اضطراری در بخشداری ارم، اعزام تیم پیشرو هلال احمر، استقرار تیم راهداری در نقاط بحرانی، آماده‌سازی تانکرهای آبفا، تخلیه روستای رودفاریاب، اعزام قایق امدادی به روستای بیدو و برپایی کمپ اسکان اضطراری در شهر تنگ ارم از جمله اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

وی افزود: سازمان‌های درگیر در این مانور شامل بخشداری ارم،شهرداری تنگ ارم، آتش نشانی،هلال احمر، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، برق، اورژانس، نیروی انتظامی و بسیج و جهاد کشاورزی بودند.

جعفری بیان کرد: همچنین تجهیزاتی نظیر قایق، طناب نجات، جلیقه نجات، برانکارد، چادر امدادی، ، تلفن ماهواره‌ای، تانکر سیار، ، بیل مکانیکی، لودر، علائم هشدار جاده‌ای، آمبولانس و تجهیزات کمک‌های اولیه به کار گرفته شد.

بخشدار ارم در ادامه با اشاره به شاخص‌های ارزیابی مانور گفت: زمان رسیدن اولین تیم امدادی به منطقه حادثه، درصد تخلیه موفق روستاهای در معرض خطر، تعداد مصدومان درمان‌شده، مدت زمان بازگشایی کامل محورهای مسدود و کیفیت هماهنگی بین‌سازمانی از مهم‌ترین معیارهای سنجش این مانور بود.

وی افزود: پس از پایان مانور، گزارش جامعی شامل نقاط قوت، نقاط ضعف، زمان‌های ثبت‌شده و پیشنهادات بهبود تهیه و به ستاد مدیریت بحران استان بوشهر ارسال می‌شود و فیلم و عکس‌های مستند برای آموزش نیروهای محلی در مانورهای آینده استفاده خواهد شد.