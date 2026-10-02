کشف پیکر نوجوان مفقودشده در رودخانه اترک

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی گفت: در چهارمین روز عملیات جست‌وجوی مفقودشدگان در محور مراوه‌تپه به سمت مرز ترکمنستان، پیکر یک نوجوان ۱۵ ساله در محدوده رودخانه اترک، بین روستاهای هوتن و چات، توسط صیادان پیدا شد.

وی افزود: پس از اعلام موضوع، تیم‌های جمعیت هلال‌احمر با همکاری نیروهای محلی و مردم، پیکر فرد مفقودشده را به منطقه امن منتقل و تحویل عوامل هنگ مرزی دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: عملیات جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودشده دوم همچنان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی جمعیت با استفاده از ظرفیت تیم‌های تخصصی و تجهیزات جست‌وجو در منطقه حضور دارند.

سلیمی با اشاره به گستردگی عملیات اظهار کرد: در این عملیات هشت تیم شامل ۳۳ نیروی عملیاتی، داوطلب و امدادگر با بهره‌گیری از هفت دستگاه خودروی عملیاتی، یک دستگاه آمبولانس، دو فروند پهپاد، دو قلاده سگ جست‌وجو و یک هلی‌شات در حال جست‌وجوی منطقه هستند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر تا مشخص شدن سرنوشت فرد مفقودشده دوم و پایان عملیات جست‌وجو، به تلاش‌های امدادی خود ادامه خواهد داد.

هموطنان در صورت مواجهه با حوادث و نیاز به امدادرسانی می‌توانند با شماره ۱۱۲ مرکز پاسخگویی اضطراری جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.