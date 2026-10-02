به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌ی نماز جمعه این هفته گلپایگان، با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار کرد:مسئله امنیت به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم برای همه نظام‌ها مطرح است و همه نظام‌ها برای اینکه بتوانند باقی بمانند، خود را حفظ کنند و اهدافشان را دنبال کنند، به امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه نیاز دارند.

وی با بیان اینکه مسئله امنیت در همه ساختارها، چه در گذشته و چه در جوامع مدرن و نظام‌های موجود دنیا، جایگاه مهمی دارد، گفت: وزارت اطلاعات و سازمان‌های امنیتی برای توجه به این نیاز مهم پایه‌گذاری شده‌اند و نیروی انتظامی نیز در بخش حفظ امنیت داخلی، مقابله با تهدیدها، شرارت‌ها و عواملی که می‌توانند ثبات جامعه و امنیت را تهدید کنند، شکل گرفته است.

حجت الاسلام کرامتی ادامه داد: نیروهای نظامی نیز برای مقابله با تهدیدهایی که نیروهای امنیتی آنها را شناسایی و رصد و اعلام می‌کنند و برای مواجهه با تهدیدهای قطعی شکل گرفته‌اند؛ بنابراین مسئله امنیت، مسئله‌ای مهم است و اگر امنیت نباشد، هیچ چیز وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای قرار دارد که پیرامون آن خطرات و تهدیدهای مختلفی وجود دارد، گفت: کشورهایی در اطراف ما یا خودشان درگیر هستند یا با ارتباطی که با قدرت‌های بزرگ دارند، درصدد ایجاد مشکل برای ملت ایران هستند، اما جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این تهدیدها دست قوی و برتر را دارد و توانسته است به واسطه ایمان و قدرت خود در برابر این تهدیدها بایستد.

خطیب جمعه گلپایگان با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: امسال شعار نیروی انتظامی «پلیس مجاهد و پیوند با نظام و ملت» است و امنیت نظام جمهوری اسلامی به مجاهدت‌های خالصانه پلیس، حضور آنان و پیوند نیروهای انتظامی با مردم گره خورده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری «جان‌فدایان ایران» در هفته دفاع مقدس گفت: بیش از ۳۰ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند؛ آماری که از سوی برگزارکنندگان این پویش نیز اعلام شده است.

خطیب جمعه گلپایگان افزود: این اتفاق در تاریخ مقاومت، اقدامی کم‌نظیر است و حضور مردم ایران پس از جنگ و تحولات اخیر، موجب توجه بسیاری در خارج از کشور شده است.

حجت الاسلام کرامتی بیان کرد: این طرح در مرحله نخست به عنوان ثبت‌نام برای اعلام آمادگی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی مطرح شد و به گفته وی، اکنون وارد مرحله دیگری شده و آموزش‌های مختلف برای افراد ثبت‌نام‌شده در حال انجام است.

وی ادامه داد: هدف از این آموزش‌ها، افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای مختلف عنوان شده و در نهایت باید کشوری مقاوم و آماده مواجهه با انواع تهدیدها شکل بگیرد.

خطیب جمعه گلپایگان این روند را در راستای ایده «بسیج ۲۰ میلیونی» امام خمینی(ره) دانست و گفت: امام راحل مطرح کرده بودند کشوری که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون نیروی آماده داشته باشد و امروز، ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون نفر در طرح «جان‌فدا» این ایده را در ابعادی گسترده‌تر دنبال می‌کند.

حجت الاسلام کرامتی مهم‌ترین پیام این رزمایش را اعلام آمادگی مردم برای مقابله با تهدیدهای مختلف و همچنین تجدید عهد با رهبری و تأکید بر یکپارچگی و وحدت ملت ایران دانست.

وی با اشاره به تنوع قومیتی در کشور گفت: ملت ایران از قومیت‌های مختلف تشکیل شده است و دشمن همواره تلاش کرده است از این تنوع برای ایجاد اختلاف و تفرقه استفاده کند، اما وحدت و یکپارچگی مردم می‌تواند این تلاش‌ها را خنثی کند.

