به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان اظهار کرد: تحولات و پیشرفت‌های بشر در طول تاریخ، نتیجه تلاش انسان‌های نخبه، خلاق و نوآور بوده است و کشور ما نیز برای حرکت در مسیر پیشرفت به چنین نیروهایی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه دانش یکی از پایه‌های قدرت کشورهاست، افزود: باید از نخبگان، دانشمندان، هوشمندان و نوآورانی که توانایی حل مشکلات جامعه را دارند حمایت شود و دولت و مسئولان زمینه فعالیت مؤثر آنان را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: هدف نباید این باشد که برای تأمین دانش مورد نیاز کشور همواره دست نیاز به سوی دیگران دراز کنیم، بلکه باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر کشورها برای حل نیازهای علمی و تخصصی خود به دانشمندان و نخبگان ایرانی مراجعه کنند.

نورمفیدی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با استناد به بیانات امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه، چهار مرحله ایمان را تشریح کرد و گفت: ایمان از باور آغاز می‌شود و انسان پس از آن باید به یقین، اخلاص و در نهایت اذعان و تسلیم در برابر فرمان الهی برسد.

وی افزود: ممکن است انسان در مرحله نخست به وجود خداوند باور داشته باشد، اما این باور باید به یقین برسد و پس از آن نیز دل انسان از وابستگی‌های دیگر پاک شود تا به مرحله اخلاص برسد.

امام جمعه گرگان ادامه داد: مرحله نهایی آن است که ایمان در رفتار و زندگی انسان نیز خود را نشان دهد و همه اعضا و جوارح در مسیر فرمان الهی قرار گیرد؛ این همان مرحله تسلیم و فرمانبرداری در برابر خداوند است.

امنیت جامعه مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی است

نورمفیدی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی و حضور نیروهای انتظامی و مرزبانی در نماز جمعه گرگان، از تلاش‌های آنان برای برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: بخش مهمی از آرامش و امنیت جامعه حاصل حضور مستمر نیروهای انتظامی و مرزبانی در شهرها، جاده‌ها، مرزها و مناطق مختلف کشور است و این نیروها شبانه‌روز برای انجام مسئولیت خود تلاش می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان برای نیروهای انتظامی و مرزبانی در انجام مأموریت‌های محوله آرزوی موفقیت کرد.

تبعید امام خمینی(ره) به پاریس به فرصتی برای جهانی‌شدن پیام انقلاب تبدیل شد

نورمفیدی در ادامه با اشاره به سالروز خروج امام خمینی(ره) از عراق و عزیمت ایشان به پاریس، گفت: مخالفان تصور می‌کردند با خارج‌کردن امام از عراق، امکان ادامه نهضت و ارتباط ایشان با مردم محدود خواهد شد، اما حضور امام در پاریس به فرصتی برای انعکاس گسترده‌تر پیام انقلاب در جهان تبدیل شد.

وی افزود: حضور خبرنگاران و رسانه‌های مختلف در پاریس موجب شد دیدگاه‌ها و اهداف امام خمینی(ره) در سطح وسیع‌تری به افکار عمومی جهان منتقل شود و این اتفاق در روند پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشت.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان استقلال را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: پیش از انقلاب، بخش قابل‌توجهی از تصمیمات کشور تحت تأثیر قدرت‌های خارجی بود، اما انقلاب اسلامی کشور را از وابستگی خارج کرد و زمینه شکل‌گیری یک نظام مستقل و متکی به توان داخلی را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه حرکت‌های بزرگ همواره با مشکلات همراه هستند، گفت: امروز کشور با وجود دستاوردهای فراوان، با مشکلاتی نیز مواجه است و نباید انتظار داشت مسیر انجام کارهای بزرگ بدون دشواری طی شود.

روستاها نباید تنها محل تولید مواد خام باشند

نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز روستا، بر ضرورت تغییر نگاه به توسعه روستایی تأکید کرد و گفت: حمایت از روستاها نباید تنها به ارائه خدمات محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود که روستا بتواند از نظر اقتصادی روی پای خود بایستد.

وی افزود: اگر مشکلات اساسی روستاها حل نشود، روند مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که روستایی در محل زندگی خود بماند، تولید کند و از منافع اقتصادی حاصل از تولید نیز بهره‌مند شود.

امام جمعه گرگان با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید اظهار کرد: روستاییان نباید تنها تولیدکننده محصول باشند و ارزش افزوده مراحل بعدی نصیب دیگران شود، بلکه باید فرآوری، بسته‌بندی و دیگر مراحل زنجیره تولید نیز تا حد امکان در اختیار خود تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار تغییر نگاه و افزایش تلاش روستاییان، دولت و نظام نیز باید با وضع قوانین و حمایت‌های لازم زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها و تحقق مهاجرت معکوس را فراهم کنند.

نمی‌توان از حقوق کودک سخن گفت و در عمل کودک‌کشی کرد

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به روز جهانی کودک و وضعیت کودکان فلسطینی، از آنچه کشتار کودکان در غزه خواند، انتقاد کرد.

وی گفت: نمی‌توان از حقوق بشر و حمایت از کودکان سخن گفت، اما در میدان عمل شاهد کشته‌شدن کودکان در جنگ‌ها بود و نسبت به این وضعیت سکوت کرد.

نورمفیدی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در برخورد با کودکان افزود: در فرهنگ اسلامی، محبت و تکریم کودک مورد تأکید قرار گرفته و پیامبر اسلام(ص) در رفتار با کودکان نمونه‌ای روشن از محبت و توجه به آنان ارائه کرده است.

وی ادامه داد: تربیت کودک تنها با محبت شکل نمی‌گیرد، بلکه باید شخصیت و عزت‌نفس او نیز مورد توجه قرار گیرد و کودکان از همان سال‌های نخست زندگی با روحیه مسئولیت‌پذیری و شخصیت مستقل تربیت شوند.

امام جمعه گرگان تأکید کرد: جامعه‌ای که انسان‌های با شخصیت تربیت کند، نسلی خواهد داشت که منافع کشور و مردم خود را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهد.

تحول کشور با مشارکت دولت، مجلس و مردم محقق می‌شود

نورمفیدی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های جامعه در حل مشکلات کشور گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل را حل کند و مجلس، مردم و سایر بخش‌های جامعه نیز باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: تحول در عرصه‌های مختلف زمانی محقق می‌شود که دولت، مجلس و مردم در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تلاش کنند و هر بخش مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد.