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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

هدررفت نعمت‌ها و منابع هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد

هدررفت نعمت‌ها و منابع هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد

سقز- امام جمعه سقز با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه، بر ضرورت پرهیز خانواده‌ها از اسراف و حرکت در مسیر اعتدال تأکید کرد و گفت: هدررفت نعمت‌ها و منابع می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن‌الخیاط در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سقز، با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسان و نعمت‌های الهی، اظهار کرد: محافظت از کرامت انسان و نعمت‌ها باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی اسراف را تجاوز از حد نیاز دانست و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، خانواده‌ها باید از اسراف پرهیز کرده و مسیر میانه‌روی و اعتدال را در زندگی دنبال کنند.

امام جمعه سقز با بیان اینکه اسراف تنها به هدررفت مواد و منابع محدود نمی‌شود، تصریح کرد: افزایش هزینه‌های زندگی، شکل‌گیری عادت‌های نادرست و زیاده‌خواهی، کاهش پس‌انداز و رفاه مالی و بی‌توجهی به نیازهای دیگران از جمله پیامدهای اسراف است.

ماموستا ابن‌الخیاط همچنین بر توجه بیشتر به افراد نیازمند و دستگیری از مستمندان تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، زمینه توجه بیشتر به نیازهای دیگران را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تبریک هفته انتظامی به خانواده بزرگ نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی در راستای تأمین نظم و امنیت قدردانی کرد.

کد مطلب 6965447

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