امام جمعه سقز: فراگیری علوم دینی برای نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابنالخیاط در خطبههای نماز جمعه این هفته سقز با اشاره به اهمیت نوعدوستی و یاری رساندن به دیگران، اظهار کرد: انسان باید تلاش کند از ناراحتی و رنج مردم بکاهد و در حد توان گرهی از مشکلات آنان باز کند.
وی افزود: کسی که در دنیا برای رفع گرفتاری یک انسان تلاش میکند و موجب آسان شدن کار او میشود، خداوند نیز در دنیا و آخرت امور او را آسان خواهد کرد.
امام جمعه سقز با تأکید بر لزوم پوشاندن عیوب دیگران، گفت: انسان نباید در پی آشکار کردن خطاها و لغزشهای مردم باشد، بلکه باید با حفظ آبروی دیگران و کمک به آنان، زمینه اصلاح و بازگشت به مسیر درست را فراهم کند.
ابنالخیاط با اشاره به آموزههای دینی، خاطرنشان کرد: همانگونه که انسان دوست دارد در زمان گرفتاری مورد حمایت و یاری قرار گیرد، باید در شرایط سخت نیز در کنار دیگران باشد و نسبت به مشکلات آنان بیتفاوت نباشد.
جزای انسان از جنس عمل اوست
وی در ادامه با بیان اینکه رفتار انسان در دنیا و آخرت بیپاسخ نمیماند، تصریح کرد: جزای هر انسان متناسب با عمل او خواهد بود و کسی که برای دیگران خیر و نیکی میخواهد و در رفع مشکلات آنان گام برمیدارد، از پاداش الهی بهرهمند میشود.
امام جمعه سقز همچنین بر ضرورت مهربانی با مردم تأکید کرد و گفت: رحم و شفقت نسبت به بندگان خدا از ارزشهای مهم دینی است و همانگونه که انسان با دیگران رفتار میکند، آثار آن رفتار به خود او بازخواهد گشت.
ابنالخیاط در بخش دیگری از خطبههای خود، یادگیری علوم دینی و آشنایی با مفاهیم قرآن و احادیث را ضروری دانست و اظهار کرد: نسل جوان باید با پیامهای قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص) آشنا شود و آموزههای دینی را در زندگی خود به کار گیرد.
وی افزود: در شرایطی که جوانان با انواع پیامهای فرهنگی مواجه هستند، توجه بیشتر خانوادهها و جامعه به آموزش قرآن، حدیث و معارف اسلامی میتواند در تقویت باورهای دینی و اخلاقی آنان مؤثر باشد.
عمل به پیامهای قرآن، زمینهساز آرامش جامعه
امام جمعه سقز با بیان اینکه قرآن کریم برای هدایت و آرامش انسان نازل شده است، گفت: تنها تلاوت قرآن کافی نیست و باید در کنار قرائت، به مفاهیم و پیامهای آن نیز توجه و در زندگی فردی و اجتماعی به آنها عمل شود.
ابنالخیاط در پایان با دعا برای سلامتی و عزت مسلمانان و رفع گرفتاریهای مردم، بر ضرورت تقویت روحیه همدلی، نوعدوستی و یاریرسانی در جامعه تأکید کرد.
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