به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با مشارکت معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی و همکاری اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان، طرح عرضه مستقیم سیب‌زمینی در روستابازارهای لرستان آغاز شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، سیب‌زمینی مستقیماً از کشاورزان تولیدکننده خریداری و پس از حذف واسطه‌ها، با قیمت نهایی ۷۰ هزار تومان به‌صورت خرده‌فروشی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: این طرح تا زمان ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داشت و برای عرضه محصول در میادین و شهرستان‌های مختلف استان نیز برنامه‌ریزی شده است.

سیب‌زمینی؛ محصولی پرمصرف در سبد خانوار

صیادی با اشاره به اهمیت سیب‌زمینی در سبد غذایی خانوارها گفت: سیب‌زمینی از محصولات پرمصرف است و نوسان قیمت آن می‌تواند بر هزینه‌های روزمره خانوارها تأثیرگذار باشد.

وی افزود: تأمین مستمر محصول، کوتاه کردن مسیر عرضه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده و کاهش هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری، از محورهای مهم اقدامات تنظیم بازار در این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت تولید استان اظهار کرد: لرستان سالانه بیش از ۲۸۰ هزار تن سیب‌زمینی تولید می‌کند و ظرفیت تولید استان برای تأمین نیاز بازار مناسب است؛ بنابراین از این بابت نگرانی وجود ندارد.

آغاز برداشت سیب‌زمینی از مزارع لرستان

صیادی همچنین از آغاز برداشت سیب‌زمینی از مزارع استان در روزهای آینده خبر داد و گفت: با ورود محصول جدید به چرخه عرضه، ظرفیت تأمین سیب‌زمینی مورد نیاز بازار استان افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: ورود محصول تولید داخل استان به بازار، در کنار عرضه مستقیم، می‌تواند به استمرار تأمین و تنظیم بازار این محصول کمک کند.

ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای استمرار عرضه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اظهار کرد: به میزان کافی نسبت به تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اقدام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای استمرار عرضه و تأمین نیاز مردم انجام گرفته است.

صیادی تأکید کرد: تأمین و ذخیره‌سازی مناسب کالاهای اساسی و استراتژیک، در کنار رصد مستمر بازار و مدیریت شبکه توزیع، از اقدامات مهم برای پیشگیری از کمبود و کمک به ثبات بازار است.

فعالیت ۳۲ اکیپ نظارتی در بازار لرستان

وی همچنین از تشدید نظارت بر بازار خبر داد و گفت: ۳۲ اکیپ نظارتی در حوزه جهاد کشاورزی تشکیل شده و با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، گشت‌های مشترک به‌صورت مستمر مراکز عرضه را رصد و پایش می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: با هرگونه احتکار احتمالی، گران‌فروشی و تخلف در روند عرضه کالا، مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی و تعزیری انجام خواهد شد.

تداوم اقدامات تنظیم بازار در لرستان

صیادی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حوزه عرضه مستقیم محصولات، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و تشدید نظارت بر بازار با هدف حفظ جریان پایدار تأمین کالا، حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده و کمک به ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داشت.