نرخ ۵۵ هزار تومانی مبنای عرضه سیب زمینی درب سردخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی‌افشار با تشریح وضعیت مزارع و ظرفیت تولید محصول استراتژیک سیب زمینی در استان اظهار کرد: سطح زیر کشت سیب‌زمینی پاییزه در اراضی کشاورزی استان همدان در سال زراعی جاری حدود ۱۲ هزار هکتار است که براساس برآوردهای میدانی پیش‌بینی می‌شود افزون بر ۵۰۰ هزار تن محصول مرغوب از این مزارع برداشت و وارد چرخه مصرف و ذخیره‌سازی شود.

وی با اشاره به اینکه حجم تولید پاسخگوی کامل مصارف و تثبیت بازار است، افزود: نرخ ۵۵ هزار تومان با تکیه بر تحلیل معادلات عرضه و تقاضا و به عنوان قیمت پایه ترخیص محصول درب سردخانه ملاک عمل قرار گرفته است و انتظار می‌رود با ورود تدریجی و گسترده محصول و تشدید نظارت‌ها بر شبکه عرضه روند قیمت‌ها به سمت آرامش، تثبیت و حتی تعدیل حرکت کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بر نظارت مستمر و هوشمند بر فرآیند ذخیره‌سازی و خروج محصول از سردخانه‌ها تاکید کرد و گفت: چرخه تامین، جابه‌جایی و عرضه سیب‌زمینی در ماه‌های پیش‌رو به‌صورت روزانه و مداوم پایش خواهد شد و دستگاه‌های متولی اجازه نخواهند داد عده‌ای با هدف انتفاع نامتعارف یا سوداگری تعادل بازار مصرف را برهم بزنند.

خانجانی‌افشار در پایان بیان کرد: هرگونه اخلال در نظام توزیع و گران‌فروشی با برخورد قاطع، بدون اغماض و قانونی دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی روبه‌رو خواهد شد تا علاوه بر تامین پایدار سود عادلانه برای کشاورزان و تولیدکنندگان حقوق مصرف‌کنندگان به طور کامل صیانت شود.