۱۱۰ هزار جانفدای البرزی در میدان؛ هشدار به نیروهای آمریکا در منطقه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بعد از ظهر جمعه و در شرایطی که باران رحمت باریدن گرفته است، جانداران البرزی از میدان سپاه تا میدان جمهوری کرج تجمع پر شوری را بر گزار کرده و یکصدا برای دفاع از کیان کشور و حریم مقدس اسلام و ولایت در میدان حاضر شده اند.

این تجمع که با عنوان حضور ۱۱۰ هزار نفری پیش بینی شده، با حضور اقشار مختلف بالاخص شرکت در مراسم به صورت خانوادگی جانجانفدایان البرزی شکل گرفته و بنا بر توصیه و تأکید دست اندر کاران برگزاری مراسم کاملا مردمی و حضور حداقلی نظامیان به انجام می رسد.

این مراسم تحت پوشش رسانه ای خارجی و داخلی گسترده قرار داشته و حداقل ۱۷ رسانه رسمی بین المللی برای حضور در این تجمع و پوشش خبری آن اعلام آمادگی کرده و حضور یافته اند.

جنگ شناختی دشمن ناکام ماند

سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در این مراسم با اشاره به مفهوم «جانفدایی» در تاریخ اسلام اظهار کرد: نخستین جانفدای اسلام امیرالمؤمنین(ع) بود که برای دفاع از پیامبر اسلام(ص) خود را در معرض خطر قرار داد و خداوند در وصف این فداکاری آیه‌ای نازل کرد.

وی افزود: امروز نیز حضور مردم در صحنه، دشمن را زمین‌گیر کرده است. دشمن ما بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی گسترده و تجهیزات فراوان در اختیار دارد، اما حضور با نشاط ملت ایران اجازه نداده است از این ظرفیت‌ها علیه کشور استفاده کند.

تجربه آمریکا در عراق و افغانستان

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با اشاره به حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان گفت: آمریکایی‌ها تجربه حضور طولانی‌مدت نظامی در این کشورها را دارند و به گفته وی، هزینه‌های سنگینی متحمل شدند و در نهایت نیز مجبور به خروج شدند.

نقدی ادامه داد: وقتی دشمن با ملتی آماده، باانگیزه و با نشاط مواجه شد که برای دفاع از آرمان‌ها، وطن و اعتقادات خود در میدان حضور دارد، جرئت نکرد حتی به ورود نیروهای زمینی و دریایی خود به ایران فکر کند.

وی اضافه کرد: دشمن همچنین سرمایه‌گذاری زیادی روی عناصر ضدانقلاب و ایجاد شکاف میان مردم انجام داد، اما با سد مستحکم ملت ایران مواجه شد.

نقدی با اشاره به جنگ روانی و شناختی دشمن بیان کرد: حضور مردم در قالب اجتماع جانفدایان موجب شد بسیاری از برنامه‌های دشمن در حوزه جنگ شناختی و روانی خنثی شود.

وی گفت: دشمن در ادامه تلاش کرد از ظرفیت هوایی و موشکی خود استفاده کند و با بمباران و حملات موشکی اهدافش را دنبال کند، اما پاسخ‌های متقابل جمهوری اسلامی ایران، این مسیر را نیز برای او محدود کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران افزود: امروز دشمن به دلیل ناکامی در استفاده از ابزار نظامی، به جنگ اقتصادی امید بسته است تا بتواند از این مسیر ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.

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