حقیقی: حضور مردم در میدان‌ های کشور را با زبان هنر روایت کردم

حسین حقیقی با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مستمر خود در تجمعات اظهار کرد: خدا را شاکرم که توفیق داشتم بیش از ۲۰۰ شب از عمرم را در این میدان حضور داشته باشم و از نزدیک شاهد اتفاقاتی باشم که در اینجا رقم می‌خورد.

وی افزود: حضور در میان مردم و تلاش برای درک آنچه در این میدان شکل گرفته، بخش مهمی از فعالیت من در این مدت بوده است؛ اتفاقی که به باور من، طی ماه‌های گذشته جلوه متفاوتی پیدا کرده است.

«بعثت مردمی»؛ تعبیری برای استمرار حضور مردم

این خواننده با اشاره به استمرار حضور مردم در میدان شهدای ذهاب رشت، این حضور را «بعثت مردمی» توصیف کرد و گفت: به نظرم آنچه امروز شاهد آن هستیم، نوعی بعثت مردمی است؛ جمعیتی که برانگیخته شده‌اند تا باورها و نگاه خود را در کنار یکدیگر به نمایش بگذارند.

حقیقی ادامه داد: شاید اگر ماه‌ها قبل گفته می‌شد مردم قرار است برای مدت طولانی، شب‌ها در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور پیدا کنند، بسیاری آن را باور نمی‌کردند، اما امروز شاهد استمرار این حضور هستیم.

روایت تجمعات شبانه رشت در قاب هنر

وی با اشاره به تلاش خود برای ثبت این فضا در قالب آثار هنری بیان کرد: از همان ابتدا تلاش کردم آنچه را در میدان‌ها می‌گذرد از نزدیک ببینم، لمس کنم و بفهمم؛ به همین دلیل حضور در میان مردم برای من اهمیت داشت تا بتوانم این فضا را در قالب هنر روایت کنم.

این فعال هنر انقلاب اسلامی افزود: اثر «بلاگردون ایرانم» نیز در همین مسیر شکل گرفت و منتشر شد و پس از آن نیز آثار دیگری تولید کردم که بخشی از فضای شکل‌گرفته در تجمعات و حضور مردم را روایت می‌کند.

«پیامبران در میدان»؛ تازه‌ترین اثر با الهام از فضای تجمعات

حقیقی درباره اثر جدید خود با عنوان «پیامبران در میدان» گفت: در این اثر تلاش کرده‌ام تصویری از انسان‌هایی ارائه کنم که امروز در میدان حضور دارند و به باور من، می‌توانند راه آسمان را به دیگران نشان دهند.

وی با اشاره به موسیقی این اثر اظهار کرد: برای این کار از موسیقی موریس ژار در فیلم «الرساله» ساخته مصطفی عقاد اقتباس شده است؛ موسیقی‌ای که در اصل برای روایت پیامبر اسلام(ص) ساخته شده و در این اثر تلاش شده با اقتباس از فضای آن، مفهوم حضور مردم در میدان‌ها به تصویر کشیده شود.

این خواننده با اشاره به تولید حدود ۶ اثر در این مدت گفت: تلاش کرده‌ام بخشی از فضای شکل‌گرفته در میدان‌ها و حضور مردم را در قالب آثار هنری ثبت و روایت کنم.

امید به پایان این مسیر

حقیقی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: امیدوارم به‌زودی شاهد پیروزی نهایی حق علیه باطل در سراسر ایران و در همه میدان‌ها باشیم و پس از آن بتوانیم نفسی راحت بکشیم و بگوییم باری که بر دوشمان بود، سرانجام به مقصد رسید.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد این تحولات زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت(عج) باشد و گفت: امیدوارم به‌زودی شاهد ظهور حضرت حجت(عج) باشیم و این جمعیت پشت سر امام زمان(عج) نمازی به‌یادماندنی در مسجدالاقصی اقامه کنند.