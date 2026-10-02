به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه پاکستان با بیان اینکه بیش از ۶ کشورخواهان پیوستن به توافق دفاعی مکه هستند، گفت تا زمانی که این پیمان به‌ طور کامل اجرایی نشود، درباره درخواست‌های جدید برای پیوستن به آن تصمیم ‌گیری نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، «اسحاق دار» تأکید کرد که کمیته دفاع سیاسی راهبردی، بر اساس پیمان مکه، به‌ زودی نشستی در ریاض برگزار خواهد کرد.

وزیر امور خارجه پاکستان امروز جمعه گفت که نشست اضطراری کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی در چارچوب توافق میان پاکستان، ترکیه و عربستان، بر حملات حوثی‌ها (نیروهای مسلح یمن) به عربستان تمرکز خواهد داشت و این نشست هفته آینده برگزار خواهد شد.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه گفت که نباید هیچ هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود داشته باشد.

این اظهارات اسحاق دار در حالی است که وزارت امور خارجه پاکستان اخیرا در بیانیه ای اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران یکجانبه هستند و از سوی شورای امنیت صادر نشده‌اند؛ بنابراین اسلام آباد به تجارت خود با تهران ادامه خواهد داد.

وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد: از تهران و واشنگتن می‌خواهیم خویشتنداری کنند و مسائل باقی‌مانده را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل کنند.

در این بیانیه آمده است: با همه طرف‌های ذی‌ربط در موضوع تحریم‌ها و تجارت با ایران در ارتباط هستیم.