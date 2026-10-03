به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسی نووستی گزارش داد، انتخابات میان دوره ای آمریکا در حالی قرار است برگزار شود که حزب جمهوری خواه در شرایط پیچیده ای به دلیل افزایش قیمت ها و جنگ علیه ایران قرار گرفته و ممکن است کنترل کنونی خود را بر کنگره از دست بدهد.

بر اساس این گزارش، انتخابات میان دوره ای آمریکا یک ماه دیگر برگزار شده و طی آن اعضای مجلس نمایندگان انتخاب شده و تکلیف ۳۵ کرسی سنا مشخص می شود. در حال حاضر حزب جمهوری خواه کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارد؛ این در حالی است که دموکرات ها تنها به ۳ کرسی اضافه برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان نیاز دارند.

نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط آسوشیتدپرس در اکتبر جاری نشان می دهد تنها ۲۶ درصد از آمریکایی ها با سیاست های اقتصادی ترامپ موافق هستند. قیمت بنزین در آمریکا به دلیل افزایش قیمت نفت و تنش های تنگه هرمز به ۴.۴۱ دلار رسیده است.

علاوه بر آن، جنگ افروزی نامحبوب آمریکا علیه ایران یک مشکل دیگر پیش روی جمهوری خواهان قرار می دهد چرا که ۷۱ درصد از مردم این کشور با جنگ علیه ایران مخالف هستند.