به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و نگین تندیس قرچک در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر عصر جمعه ۱۰ مهر در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند که از ۶ بازی گذشته ۹ امتیاز کسب کرده و در رده ششم جدول قرار داشت، در این دیدار به مصاف نماینده قرچک رفت که با یک امتیاز کمتر در رده هفتم ایستاده بود.

۲۰ دقیقه نخست این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت؛ ابتدا گیتی‌پسند از حریف پیش افتاد اما نگین تندیس با جبران این گل بازنده به رختکن نرفت.

در نیمه دوم باز هم گیتی‌پسند بود که ابتکار عمل را به دست گرفت و گل دوم را به ثمر رساند، شاگردان محمد کشاورز حاشیه اطمینان را با زدن گل سوم افزایش دادند و در نهایت این دیدار با برتری ۳ بر ۲ گیتی‌پسند خاتمه یافت.

تیم فوتسال گیتی‌پسند در هفته هشتم لیگ برتر پنجشنبه ۱۶ مهر مهمان تیم شهرداری ساوه خواهد بود.