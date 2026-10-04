شریف ۱۵ بازیکن را به خط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۱۷ تا ۲۲ مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

به همین منظور فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ۱۵ بازیکن را به اردو دعوت کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه شکرانی ، زهرا امینی (اصفهان)

عسل دهقانی نیا (اردبیل)

نرگس امیر محسنی (تهران)

ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

حدیث یاری ، طناز باقری نیا (خوزستان)

سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

الناز حسینی پور (کرمان)

الینا منصوری (کرمانشاه)

ستایش رضایی(مازندران)

اردوهای تیم ملی فوتسال جوانان بانوان به منظور حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان ماه در سنگال برگزار خواهد شد انجام می شود و تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B با تیم های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت می پردازد.

برنامه زمانبندی بازی‌های تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان

*کاستاریکا – ایران

سه‌شنبه ۱۲ آبان

*کامرون – ایران

پنج‌شنبه ۱۴ آبان

*ایتالیا – ایران

مسابقات در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار پایتخت سنگال برگزار می‌شود.