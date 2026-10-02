برگزاری ۵۸۴ یادواره شهدا در مدارس استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسنی توابع عصر جمعه در دومین نشست کمیته فرهنگیان و دانش آموزی ستاد کنگرۀ سرداران،امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر با حضور اعضای این کمیته، با بیان ضرورت و اهمیت این رویداد بزرگ فرهنگی ،ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان را یک رسالت مهم و مانا دانست و افزود: باید از تمام ظرفیت های آموزش و پرورش، تشکل های دانش آموزی،مدیران ،معلمان و دانش آموزان در جهت تحقق برنامه های کنگره شهدا بهره گیریم .

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر از پیش بینی و اجرای یادواره های دانش آموزی ،شهرستانی و منطقه ای در سه ماهه اول سال تحصیلی و اجلاسیه شهدای فرهنگی و دانش آموزی استان در بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: حداقل ۵۸۴ یادواره در سراسر استان برگزار خواهد شد که با پیشنهاد ستادهای شهرستانی امکان تحقق آن در اکثر مدارس استان فراهم خواهد شد.

در این نشست اعضای کمیته فرهنگیان و دانش آموزی نیز به طرح برنامه های پیشنهادی خود پرداختند.

همچنین در راستای اعتلای این فرهنگ ماندگار علاوه بر یادواره‌ های شهدا ،چاپ کتاب ،تولید فیلم کوتاه و مستند ،تشکیل گروه‌های سرود و نمایش پیرامون شهدای فرهنگی و دانش آموز،تولیدات رسانه ای دیجیتال،نشست های هم اندیشی ،روایت ،خاطره گویی و برنامه های گسترده فرهنگی و هنری در سطح استان بخشی از برنامه های کمیته فرهنگیان و دانش آموزی استان بوشهر خواهد بود.